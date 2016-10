ANAC desencoraja tráfico de recursos naturais

A ADMINISTRAÇÃO Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) vai submeter à Assembleia da República uma proposta de emenda da Lei n.º 10/2014, sobre conservação da biodiversidade, de forma a torná-la mais actuante contra os traficantes dos recursos faunísticos e florestais.

A reforma da legislação, ontem anunciada, em Inhambane, pelo director-geral da ANAC, Bartolomeu Soto, visa permitir maior eficácia e colaboração interventiva entre as instituições que trabalham na implementação das medidas punitivas contra exploradores e traficantes ilegais da fauna e flora.

Soto, que falava na abertura da V reunião nacional da ANAC, disse que há necessidade de o país tomar medidas adicionais que eliminem a exploração e tráfego ilegal da fauna e flora e promovam o uso racional e sustentável de recursos, pois, para ele, a solução do problema da caça furtiva nas áreas de conservação está na garantia do seu uso sustentável.

Revelou que, desde a retoma do repovoamento das áreas de conservação, o país já introduziu mais de 13 mil animais de diversas espécies a partir da África do Sul, como parte da implementação dos acordos transfronteiriços na gestão dos recursos naturais nas áreas de conservação de fauna bravia.

Ainda de acordo com a fonte, decorre actualmente o programa de translocação de 650 animais, sendo 400 pivas, 200 impalas e 50 facoceros. Estas espécies são introduzidas nos parques e reservas da Gorongosa, em Sofala, Maputo, no distrito de Matutuine, e Zinave, em Mabote, província de Inhambane.

“Abrimos uma nova era em que o sucesso de uma determinada área de conservação é partilhado e disseminado noutras”, afirmou Bartolomeu Soto.

A 17.ª conferência da convenção sobre o comércio internacional das espécies em perigo da fauna e flora, CITES, recentemente realizada na África do Sul, confirmou que Moçambique está atingir progressos no cumprimento das suas obrigações, no que diz respeito à gestão do marfim e de cornos de rinoceronte.

Dados divulgados ontem no início da V reunião das áreas de conservação pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER), indicam que o Governo estabeleceu três áreas de conservação marinhas, ocupando 2,4 por cento das áreas existentes em 2700 quilómetros da costa.

Com efeito, o MITADER exortou aos participantes para a necessidade de travar as práticas destrutivas dos ecossistemas marinhos através da exploração dos recursos, destruição de recifes de corais, além da poluição do mar por plásticos, porque estas atitudes desvirtuam os objectivos da conservação e do desenvolvimento sustentável de Moçambique.

A V reunião nacional da ANAC discute, entre outros temas, o Regulamento da Lei das Áreas de Conservação, colecta de receitas nas áreas de conservação, contribuição da actividade da caça no desenvolvimento das áreas de conservação, com particular incidência para a reserva do Niassa.