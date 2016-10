Furtivos dizimam elefantes no Niassa

CAÇADORES furtivos abateram nos últimos nove meses deste ano, na Reserva Nacional do Niassa (PNN), 170 elefantes, anunciou há dias, o administrador desta área de conservação, Cornélio Miguel.

Com pouco mais de 42.000 quilómetros quadrados, o PNN é considerado o maior do género em Moçambique abrangendo seis distritos da província do Niassa nomeadamente Mecula, Mavago, Majune, Muembe, Marrupa e Sanga, estendendo-se à província de Cabo Delgado.

De acordo com a fonte, o número de carcaças de paquidermes e de outras espécies de animais selvagens achados durante o período em causa cresceu de forma assustadora comparativamente aos identificados nos últimos dois anos.

Cornélio Miguel reconheceu que apesar da multiplicação de sessões de fiscalização pela Polícia e outros agentes ligados a este empreendimento, a tendência do aumento de pessoas que praticam a caça furtiva é assustadora.

A título elucidativo, a fonte disse que só numa semana 10 elefantes foram mortos, a sua carne foi usada para o consumo humano e as pontas de marfim foram comercializadas no mercado asiático.

Cornélio Miguel informou que durante as diligências efectuadas por membros da Polícia da República de Moçambique (PRM) foi possível recuperar dos criminosos 10 armas de fogo de diferentes calibres, com destaque para a AKM-47. Os furtivos neutralizados serão levados à barra da justiça para a responsabilização criminal.

Paralelamente, Mecula debate-se com problemas ligados ao conflito Homem-fauna bravia, que resultam em 472 queixas, as quais obrigaram ao Governo a criar cinco equipas de afugentamento.

A fonte revelou que os animais bravios causaram três mortos, 12 feridos graves e 391 machambas de culturas diversas foram devastadas, estimando-se em pouco mais de 195,5 hectares.

Cornélio Miguel denunciou a exploração clandestina de recursos minerais nesta zona, uma actividade considerada ilegal por, segundo ele, se considerar uma zona situada dentro de uma reserva nacional.

“O garimpo e grande parte de caça furtiva são praticados por cidadãos tanzanianos, cuja actividade conta com a cobertura de pessoas residentes nas comunidades locais a troco de alguma recompensa financeira”, referiu Miguel, instando às comunidades a serem mais vigilantes face a actual situação de roubo de riquezas moçambicanas.

Por sua vez, o governador do Niassa, Arlindo Chilundo, que durante três dias visitou o distrito de Mecula, mostrou-se preocupado com a informação que recebeu sobre o abate de animais, bem como o nível de exploração ilegal de recursos minerais.

Orientou as comunidades a impedirem a caça furtiva e a exploração ilegal de minerais para evitar a destruição do meio ambiente e extinção dos recursos naturais.

Dirigindo-se aos membros do governo distrital e líderes comunitários, Chilundo orientou-os a trabalharem para criarem condições para controlar a situação através da sensibilização da população, bem como denunciar todas as tentativas visando o abate de espécies protegidas por lei.