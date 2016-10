USO de máquinas de construção: Moçambicano ganha prémio especial da CASE 2016

ALEXANDRE Bila é um moçambicano que participou pela primeira vez na final do Rodeo da CASE, um evento clássico que junta os melhores operadores de máquinas de construção da Europa, Médio O riente e África.

Realizado recentemente em Paris, na França, o evento contou com quatro desafios completamente técnicos, dos quais saiu vencedor o operador francês Ludovic Fronteau.

Bila fazia parte da equipa internacional que integrava operadores israelita e romeno, que não se tendo sagrado vencedora ganhou o prémio especial por ter chegado à final. Pesou ainda para a atribuição da distinção o facto de a tripla ter participado no consuro pela primeira vez.

O desafio de operadores da CASE Rodeo reuniu, mais uma vez, os melhores operadores de máquinas num desafio cheio de habilidades e capacidades técnicas. O Centro de Atendimento da CASE em Paris, em Monthyon, recebeu operadores de 15 países diferentes que assumiram os controlos da maquinaria da CASE.

O vencedor da prova ganhou uma viagem num cruzeiro pelo mediterrâneo para duas pessoas e uma visita a uma fábrica da CASE na Itália. Já o troféu por equipa foi ganho por um operador da Dinamarca.

“Mais uma vez, o Rodeo da CASE provou ser um dos mais populares eventos no calendário dos dealers da CASE na nossa região, com um grande entusiasmo à volta do evento”, disse Giampiero Biglia, director de Marketing da CNH Industrial Construction Equipment para a Europa, África e o Médio Oriente.

Adianta que o nível de habilidades e controlo das máquinas foi simplesmente inacreditável. “Todos os operadores promoveram uma boa competição e nós, na CASE, aproveitámos a oportunidade para demonstrar como versáteis e controláveis são os nossos equipamentos. O Rodeo da CASE é uma oportunidade única para operadores mostrarem as suas capacidades em frente a outros operadores internacionais”, disse.

A CASE é uma empresa que comercializa e fornece assistência a uma gama completa de equipamentos de construção de todo o mundo, entre as retroescavadoras/carregadoras, escavadoras, carregadoras de rodas e máquinas de terraplanagem.