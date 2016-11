Sebastião Coana: Um arquitecto defensor de causas ambientais

A PRODUÇÃO de lenha e carvão, como principal fonte de energia doméstica, contribui em grande medida para elevar os níveis de desflorestação, um fenómeno que tem causado impactos ambientais diversos um pouco por todo o mundo.

Entre as consequências da degradação das florestas estão o agravamento do aquecimento global e a extinção em massa de várias espécies da fauna e da flora devido a perda do seu “habitat”.

No país, estima-se em cerca de 85 por cento a população que usa carvão e outros combustíveis lenhosos para, entre outros fins, confeccionar alimentos e/ou aquecer água.

Como medida para reduzir o abate indiscriminado de árvores para produção deste produto, está em projecção, no distrito da Manhiça, uma iniciativa empreendedora cuja meta é construir, dentro de 10 anos, três fábricas de carvão ecológico nas regiões centro, sul e norte do país.

Iniciada em 2015 por Sebastião Coana, de 27 anos, natural do posto administrativo da Palmeira, naquele ponto da província de Maputo, o criador do “ecocarvão” conta que o sonho começou na China, onde esteve a se formar nos últimos 10 anos.

Apesar de possuir diplomas de licenciatura em Arquitectura e Desenho e de mestrado em Finanças, o interlocutor afirma que preferiu investir neste projecto uma vez que a defesa do meio ambiente fez sempre parte das suas prioridades.

O “Notícias” encontrou-o na sua fábrica no distrito da Manhiça um pequeno empreendimento, onde, para além do proprietário, trabalham mais 12 pessoas da comunidade.

“Contribuir para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas causadas, em grade medida, pelo desmatamento e emissão de gases com feito de estufa, como o dióxido de carbono, foi sempre a minha prioridade, principalmente num país onde a fonte de energia para muitas famílias é o carvão”, disse.

Referiu que numa primeira fase chegou a produzir carvão a partir de papel que era recolhido nas lixeiras, mas, porque a iniciativa não teve aceitação no mercado, decidiu utilizar outra matéria-prima.

Actualmente usa casca de coco reciclada que é recolhida na província de Inhambane, onde é igualmente transformada em carbono activado, uma substância obtida a partir da sua queima. Este é por sua vez moído e misturado com restos de farinha de trigo e moldado em briquetes, os quais ao fim de sete dias estão prontos para serem utilizados na cozinha, em ferros de engomar, aviários, entre outras aplicações.

Em tempos, o saco de carvão de 4kg custou 198 meticais e actualmente é vendido ao preço de 98,00Mt, mas a perspectiva é baixar para 50, de modo a permitir que mais pessoas tenham acesso.

Na perspectiva de alargar a iniciativa e aumentar a produção, Sebastião Coana importou da China uma nova moageira que poderá incrementar os níveis de fabrico dos actuais 240 sacos por semana para dois mil.

A fonte participa directamente no processo de fabrico, o que pode ser considerado o segredo para o sucesso do seu negócio, que já abastece o distrito da Manhiça e as cidades de Maputo e Matola.

Actualmente, o seu maior desafio é melhorar e expandir a sua rede de distribuição, o que passa pelo aumento da produção do “ecocarvão”.

ENERGIA LIMPA PARA ABASTECER O MERCADO

SEGUNDO o entrevistado, uma das maiores causas da desflorestação é o aumento da população que precisa de combustível para confeccionar alimentos e outros fins, o que tem resultado no corte desordenado de árvores e destruição das florestas.

“As pessoas abatem as árvores por diversos motivos, mas nunca se lembram de plantar outras para que no futuro possam voltar a ter acesso a este recurso natural de extrema importância para a sua vida”, afirma.

De acordo com estudos citados por Sebastião Coana, anualmente são usadas cerca de cinco mil toneladas de carvão no país, o que significa que cada pessoa consome em igual período perto de 120 kg.

Com a implementação das fábricas nas regiões centro, sul e norte do país, orçadas cada uma em 25 milhões de meticais, o jovem empreendedor espera que produza até uma tonelada de carvão por mês cada firma.

O objectivo é produzir energia limpa, em grande escala, para abastecer o mercado nacional e, ao mesmo tempo, contribuir para a redução do custo de vida nas comunidades, provendo um produto barato e sustentável.

Alerta que o corte sem a devida reposição de árvores é uma das maiores causas do desequilíbrio no ecossistema, o que contribui para a ocorrência com frequência de desastres naturais, como cheias e secas cíclicas no país nos últimos anos.

Dados apontam que se perdem anualmente, em todo o território nacional, cerca de 219 mil hectares de floresta nativa, devido ao abate indiscriminado de espécies da flora.

Valdimiro Saquene