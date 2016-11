Turismo em África: Caça ilegal de elefantes custa 25 milhões de dólares

O fim do abate de elefantes, pelos caçadores furtivos, poderia acrescentar cerca 25 milhões de dólares norte-americano à renda anual de turismo da África, mais do que compensando os gastos do combate à caça ilegal, disse um estudo divulgado terça-feira.

Embora o valor pareça baixo em comparação com o valor estimado do comércio de marfim no mercado negro na China, ele representa cerca de um quinto da renda do turismo de parques de caça em 14 países, onde a metade dos elefantes africanos está localizada, disse o estudo, publicado na revista científica Nature Communications.

"Descobrimos que os benefícios económicos perdidos que os elefantes poderiam oferecer aos países africanos através do turismo são substanciais, e que esses benefícios excedem os custos necessários para deter os declínios de elefantes na África Oriental, Austral e Ocidental", afirmaram os autores.

A conservação dos elefantes concluíram, é uma sábia decisão de investimento para os países das regiões de savana da África.

“O valor estimado do comércio do marfim é de quase 600 milhões de dólares por ano, o que mostra as dificuldades económicas da conservação dos elefantes", reconheceram os autores.

A população de elefantes da África foi reduzida em cerca de 30% no período de 2007 a 2014, disse o estudo.

As presas dos animais são usadas em esculturas de marfim, cuja posse denota riqueza e sucesso em partes da Ásia.

A equipe de pesquisadores usou os dados disponíveis sobre o comportamento de turistas e a densidade de elefantes para o estudo, que eles afirmam ser o primeiro a quantificar os benefícios económicos perdidos com a caça furtiva.

Eles descobriram que os turistas são mais propensos a visitar parques com muitos elefantes, e calcularam que cada animal extra aumentava as visitas em 371%.

Na África Central florestada, porém, onde é mais difícil observar os elefantes e o seu número está menos ligado à receita com o turismo, os gastos com a conservação não compensariam os gastos contra a caça ilegal na mesma medida.