Novos laboratórios para o Instituto Ngungunhana

O INSTITUTO Industrial e Comercial Ngungunhane na cidade de Lichinga, província do Niassa, passa a ser das mais modernas instituições de Ensino Técnico-profissional do país, com laboratórios que oferecem as condições necessárias para os estudantes realizarem pesquisas nas especialidades de mecânica automóvel e eletrónica.

Este estabelecimento foi reinaugurado quinta-feira pelo Presidente da República, Filipe Nyusi.

Mário Sarajabo, director da instituição, explicou que o investimento realizado conjuntamente pelos Governo de Moçambique e a da Coreia do Sul, estimado em 15 milhões de dólares, foi aplicado na compra de equipamentos para apetrechar dois novos laboratórios de pesquisas.

No laboratório de mecânica automóvel, além dos estudantes do curso poderem beneficiar de conhecimentos gerais sobre a especialidade têm condições para diagnosticarem avarias que concorrem para a paralisação ou mau funcionamento dos veículos automóveis, o que facilita a sua reparação.

Mário Sarajabo precisou ainda que tendo em conta as capacidades criadas do ponto de vista técnico e de investigação, a instituição vai passar a prestar serviços a terceiros, nomeadamente o diagnóstico e reparação das avarias dos seus veículos automóveis.

O valor que será arrecadado pelo serviço prestado vai reforçar o orçamento que o estado canaliza à instituição para suportar o seu funcionamento.

Relativamente à especialidade de electrónica, a regra a aplicar na sua gestão será a mesma, pois, segundo o entrevistado, o laboratório instalado vai ajudar muitos jovens a realizarem as suas pesquisas. Isto ajudará os formandos na assimilação de conhecimentos que podem estimular a abertura de pequenas oficinas para prestação de serviços de reparação de meios de captação de sinais de rádio, televisão, entre outros.

O IIC Ngungunhane beneficiou nos últimos treze meses de obras de reabilitação de vulto que consumiram cerca de cinco milhões de dólares. Além dos novos laboratórios foram substituídos os equipamentos de outros das especialidades de electricidade industrial e mecânica industrial.

No ano lectivo prestes a findar a instituição matriculou 1297 estudantes dos quais 470 do sexo feminino que nos cursos de nível básico estão a ser formados nas especialidades de serralharia, mecânica e contabilidade geral.

No nível médio, os cursos em leccionação são de técnicos de contas, electrónica e mecânica automóvel. No próximo ano lectivo, as oportunidades para formação serão criadas duas novas turmas com 40 alunos cada para absorver interessados em cursar electrónica e mecânica automóvel.

Carlos Tembe