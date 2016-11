Processamento de carne: Indústria que procura aliar o negócio à nutrição

UMA das ideias inovadoras para o maior aproveitamento dos recursos agrícolas ou mesmo pecuários é a área de processamento.

É pensando nesta componente, sobretudo na nutrição, que um grupo de empreendedores abraçou o ramo de processamento de carnes na província de Maputo, num desafio cuja filosofia é abarcar todos os estratos sociais, desde indivíduos de baixa renda até à classe de média alta.

Trata-se de uma experiência que, para além de trazer o benefício comercial, serviu para a transmissão do conhecimento e garantia de postos de trabalho para perto de 40 pessoas.

Félix Correia, administrador de uma marca de enchidos baptizada por Chefe, disse que a par de uma oportunidade de negócio está uma componente não menos importante, que é criar facilidades às classes com menos poder de compra dos produtos alternativos aos importados: carne e peixe, salvaguardando as mesmas qualidades proteicas e a preços relativamente acessíveis.

Todos os derivados de carne são feitos com fórmulas desenvolvidas pela empresa processadora que inova, respeitando as recomendações da Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), uma instituição que apoia a área de nutrição em Moçambique.

Uma das recomendações universais é o cuidado a ter com os produtos derivados de carnes vermelhas, sobretudo que, quando consumido com alguma frequência, pode causar problemas sérios de saúde com destaque para o cancro do estômago.

Félix Correia disse que o segredo da sua fábrica, para salvaguardar esta componente, é o recurso a proteínas vegetais, como por exemplo a soja, para diminuir a percentagem da carne que vai até 13 por cento. A mistura, para além de reduzir a quantidade da carne vermelha, baixa ao mesmo tempo o custo do produto.

A pesquisa do mercado e a preocupação com a sua reacção é um pormenor que a fonte disse ter tomado em consideração por ser o segredo do sucesso. Uma das experiências narradas pela fonte, que mostra a sua preocupação pela satisfação do consumidor, tem a ver com os sabores que, paulatinamente, vão ser adicionados ao produto.

“Tivemos um episódio com um consumidor que nos pediu que apimentássemos mais o ̔worse̕, conferindo-o um aroma bastante agradável ao ponto do vizinho se aperceber de que se está realmente a grelhar algo apetitoso”, recorda-se.

Segundo disse, foi uma espécie de brincadeira, mas serviu para a sua firma fazer mais pesquisa até descobrir o tempero que, efectivamente, agradou ao seu cliente.

“Depois de várias pesquisas e ensaios, descobrimos que afinal de contas o segredo estava no coentro”, disse.

Explica que para responder às exigências da Organização Mundial da Saúde (OMS) o sal e a gordura são controlados para dar o sabor necessário aos produtos, pois, segundo ele, para um bom entendedor de cozinha a gordura tem um papel importante e determinante para o sabor da carne.

Sobre o sistema de conservação dos produtos, a fonte disse não haver dúvida da qualidade e rigor, uma vez que estão criadas as condições técnicas para o efeito, com a instalação de equipamento de ponta.

“Um dos nossos parceiros da Holanda, que visitou as nossas instalações, ficou surpreendido com o que viu em termos de equipamento, pois, segundo disse, muitos empreendedores dos países desenvolvidos não possuem a tecnologia de ponta que nós usamos aqui”, disse.

À PROCURA DO EMPREGO GANHA UMA PROFISSÃO

“Quando bati a porta desta fábrica levava apenas o desejo de ter emprego. Não sabia fazer absolutamente nada do que mais tarde vim a aprender e faço, hoje, com alguma mestria”, foi com estas palavras que Ana Celeste Mache, uma das colaboradoras da fábrica, iniciou a conversa com a nossa Reportagem.

Casada e mãe disse que na sua união marital sente-se mais valorizada por contribuir para a melhoria da renda familiar e orgulha-se pelo contributo que tem dado à família.

“Vim da minha casa no bairro de Nkobe sem ter ideia de nada. Falei com o engenheiro Correia e com muita paciência ensinou-me em muito pouco tempo as técnicas de embalagem dos produtos. Hoje estou em altura de ensinar às outras, tal como acontece quando chega uma colega nova”, disse.

Prova diariamente os produtos processados para ter a ideia do que é colocado no mercado em termos de sabor e, acima de tudo, de qualidade.

À semelhança de muitos empreendedores da praça, Correia enfrenta problemas relacionados com a matéria-prima, aliados à depreciação do metical. Conta que todos os produtos que usam no processamento são adquiridos na África do Sul, com excepção da carne bovina e pimentos que são comprados localmente. O alho é importado da China.

Os confeiteiros de alimentos, vendedores ambulantes e de comidas na via pública, para além dos supermercados, são os dois grupos dos potenciais compradores dos produtos “Chefe”.

“Quem não tem dinheiro para comprar no supermercado pode fazê-lo num mercado informal para consumo imediato e/ou para iniciar um pequeno negócio.