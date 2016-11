Hospital Provincial da Matola: Aumento da procura requer uma incineradora à altura

O FLUXO de pacientes, aliado à entrada em funcionamento de novos serviços no Hospital Provincial da Matola (HPM), já impõe a ampliação da actual incineradora para o tratamento do lixo hospitalar.

A directora-geral desta unidade hospitalar, Liza Matlombe, disse que os resíduos hospitalares são incinerados numa máquina com capacidade para 30 quilogramas, contra os ideais 50, para um funcionamento pleno, no contexto da actual demanda.

“O hospital tem incineradora e uma fossa biológica para determinado tipo de lixo, como por exemplo as placentas. Aliás, essa é condição para a entrada em funcionamento de uma unidade hospitalar deste nível. O que está a acontecer neste momento é a pressão resultante do aumento do número de pacientes, aliado ao funcionamento pleno de mais serviços que foram sendo introduzidos”, explica.

Inaugurado em Agosto de 2014, actualmente com um total de 400 camas assistidas por aproximadamente por 550 funcionários incluindo o pessoal clínico, o HPM regista como principais causas da morte doenças como HIV/Sida, malária, tuberculose, anemia, bem como a diarreia.

Falando quinta-feira num encontro que manteve com os deputados da Comissão dos Assuntos Sociais, do Género, Tecnologias e Comunicação Social (CASGTCS) da Assembleia da República AR, queixou-se da falta de uma biblioteca, um anfiteatro, armazém, bem como da necessidade de se alocar um sistema de comunicação, televisores para utentes e quartos para os funcionários públicos.

A directora-geral apontou a necessidades de o HPM se apetrechar, além de anestesistas, enfermeiras de Saúde Materno-Infantil, também de serventes, maqueiros e copeiros.