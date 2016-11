LÍDERES MUNDIAIS ASSUMEM COMPROMISSO NA COP22: Acelerar eficiência energética para travar mudanças climáticas

GESTORES de topo de grandes empresas e a classe política mundial comprometeram-se com mais ações a transição da energia poluente para uma mais limpa e renovável.

A ideia desta acção, segundo os próprios líderes mundiais do sector energético, é garantir uma maior eficiência energética nas suas operações, combater as alterações climáticas e apoiar no alcance das metas do desenvolvimento sustentável.

O compromisso foi expresso durante um encontro dedicado ao Dia da Energia, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que decorre até ao dia 18, na cidade marroquina de Marraquexe.

Falando num painel de debate discussão que versava sobre o tema “Acção sobre o clima global na COP22”, os representantes das maiores empresas deste sector concordaram que a energia e o clima são coeficientes da mesma operação, demonstrando o seu envolvimento nos esforços globais para descarbonizar o sistema energético.

Esta acção surge no quadro das medidas que procuram encontrar mecanismos mais adequados para a implementação do Acordo de Paris, ratificado no dia 4 deste mês.

Com efeito, o Acordo de Paris já define que uma das acções urgentes contra as alterações climáticas assenta no contexto do desenvolvimento sustentável.

Ou seja, como alcançar, até 2030, as metas do Objectivo de Desenvolvimento Sustentável, cujo número sete, fala sobre garantir o acesso a energia a preço acessível, fiável, sustentável e moderna para todos.

Com efeito, o grupo indiano Dalmia Cement, que se dedica à produção de cimento, açúcar e com várias centrais térmicas, entre outros empreendimentos, e a suíça Helvetia, do ramo de lã, tecidos e outros produtos de marca, anunciaram que passarão a usar 100 por cento de energias renováveis em todas as suas operações.

Igualmente a empresa holandesa Philips Lighting e a Swiss Re asseguraram que vão duplicar a sua produtividade energética e aderir a uma campanha global que trabalha com as empresas para maximizar os benefícios económicos de cada unidade de energia que consomem.

Por seu turno, Kevin Rabinovitch, Diretor de Sustentabilidade Global da empresa Mars, referiu que a sua firma vai comprar energia eólica para alimentar as suas operações no México.

Também foi anunciada uma nova iniciativa levada a cabo pelo sector privado que é a Aliança dos Compradores de Energias Renováveis (REBA). Esta estabelece ligações entre a procura de electricidade das empresas e o fornecimento de energia renovável.

Alejandro Agag, Diretor Executivo da Formula E, garantiu que vão continuar a usar energia eléctrica nas suas viaturas. A Formula E é uma nova categoria da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que é a organização mundial responsável pela Formula 1 e dezenas de outros campeonatos de velocidade, rallys e outras competições automobilísticas. Ela se diferencia das demais categorias por um ponto importantíssimo: os carros utilizados são completamente eléctricos.

Dados oficiais da Organização das Nações Unidas indicam que, actualmente existem no mundo cerca de 1100 milhões de pessoas no mundo 1100 milhões de pessoas no mundo que têm pouco ou nenhum acesso a eletricidade, e cerca de 2900 milhões de pessoas que ainda dependem de combustíveis sólidos poluentes e perigosos para cozinhar e se aquecerem.

A Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Energia Sustentável para Todos, Rachel Kyte, explicou que colmatar a falta de energia oferece-nos uma das maiores oportunidades económicas da vida.

“De agora em diante o mundo precisa de um sistema de energia que permita o acesso universal, apoie novos empregos e satisfaça as aspirações gerais de um futuro justo para todos. Para o conseguir, as promessas feitas têm de ser promessas cumpridas”, anotou.

Para Adnan Z. Amin, Director-Geral do IRENA, os objetivos acordados em Paris não requerem nada mais do que a descarbonização radical da economia global.

Na sua óptica, transitar rapidamente para um futuro movido a energias renováveis, combinado com uma eficiência energética cada vez melhor, é a única forma realmente eficaz de combater a catastrófica mudança climática, proporcionando simultaneamente uma melhor qualidade de vida aos cidadãos.

“Mas o ritmo e a escala da mudança precisam de aumentar drasticamente se quisermos cumprir a promessa do Acordo de Paris. Os governos precisam de criar políticas e os enquadramentos financeiros necessários para catalisar uma onda de iniciativas, enquanto o sector privado desenvolve as suas próprias estratégias de descarbonização. O que está perfeitamente ao nosso alcance”, disse, optimista, Adnan Amin.

O Dia da Energia foi organizado pela Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA) e Energia Sustentável para Todos, em cooperação com a Agência Marroquina para a Eficiência Energética (MASEN) e a Agência Marroquina para a Eficiência Energética (AMEE), como parte de uma série de dias temáticos – recebido pelos líderes em matéria de clima.

FRANCISCO MANJATE, EM MARRAQUEXE