Liderança Responsável e TIC juntam 50 jovens em Maputo

CINQUENTA jovens moçambicanos e angolanos estão em formação na cidade de Maputo, no âmbito da iniciativa presidencial denominada YALI (Young African Leders Initiative), do Presidente dos EUA, Barack Obama.

Durante os 30 dias de formação, os jovens considerados futuros líderes, além de beneficiarem de capacitação específica em áreas de Administração Pública, Liderança Cívica e Negócios e Empreendedorismo, serão igualmente dotados de conhecimentos sobre temas transversais como Género e HIV/SIDA, Liderança Responsável e Tecnologias de Informação e Comunicação.

Discursando por ocasião da abertura do evento, o reitor da Universidade Eduardo Mondlane UEM, Orlando Quilambo, disse ser seu entendimento que o desenvolvimento sustentável passa pela preparação das camadas mais jovens nas diversas áreas do saber para, de forma inovadora, encararem os desafios que o mesmo desenvolvimento lhes impõe.

Segundo disse, foi por essa razão que, ao longo dos quase 55 anos de existência da UEM, esta instituição dedicou-se à formação de jovens que hoje desempenham diversas funções, desde a capital até à localidades do país.

O programa YALI consubstancia a visão do Presidente Barack Obama em apoiar a próxima geração de líderes a desenvolver habilidades que contribuam para a melhoria da prestação de contas e transparência de governos, abrindo e desenvolvendo negócios e empreendimentos, servindo as respectivas comunidades e regiões nas quais estão inseridos.

Na ocasião, o embaixador dos EUA em Moçambique, Dean Pittman, citando o Presidente Obama, afirmou que o mundo não será capaz de lidar com as alterações climáticas, o terrorismo e todas as grandes questões que marcam a actualidade global sem uma África dinâmica e auto-suficiente e em crescimento.

“Para isto acontecer depende de uma nova geração, de novos líderes. Depende de vós. Jovens líderes africanos como vocês podem criar valores e mudanças positivas através do seu talento, criatividade e ideias”, frisou.

Entretanto, para a conselheira da Embaixada de Angola em Moçambique, Teresa Pinto, cabe aos jovens de hoje, líderes do amanhã, mostrarem uma nova perspectiva de África ao mundo. Quanto a ela, a actual geração de líderes africanos já fez o que tinha a fazer.

Apelou ao esforço abnegado e dedicação para lograrem sucesso, pois há uma enorme expectativa em torno dos jovens. “Queremos um novo mundo, pois este actual está cheio de problemas. Cabe a vocês transformá-lo com a vossa boa vontade e com as ferramentas que vos serão proporcionadas”, disse.

O evento é uma organização conjunta da UEM, através dos seus Centros de Coordenação de Assuntos de Género e de Educação Contínua e a Faculdade de Direito, em parceria com a USAID, que está a ser representada pela Universidade da África do Sul.

O arranque desta formação, que acontece pela primeira vez em Moçambique, marcou a abertura do Centro Satélite de Liderança Regional para África Austral de Maputo. Do total dos 50 formandos, 19 são mulheres e 31 homens. (UEM)