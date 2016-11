Produção do “ecocarvão”: Conservação ambiental aliada à geração de emprego

QUANDO José Paulo e Arcélia Muianga decidiram procurar emprego na fábrica de “ecocarvão” de Sebastião Coana, não imaginavam que para além de melhorarem as suas vidas estariam a contribuir também para preservar um bem maior para a humanidade: o meio ambiente.

O projecto erguido no posto administrativo da Palmeira, distrito da Manhiça, província de Maputo, já emprega 13 trabalhadores, dos quais três são residentes na província de Inhambane, onde é recolhida parte da matéria-prima (casca de coco).

A fábrica de “ecocarvão” de Sebastião Coana, jovem formado na China, começou a funcionar em Outubro do ano passado. Desde então a esta parte trouxe mudanças profundas no seio da comunidade onde está implantada, dando emprego e consciencializando as pessoas sobre a necessidade de se preservar o meio ambiente.

José Paulo e Arcélia Muianga, que se juntaram à iniciativa há um ano e quatro meses, respectivamente, são apenas alguns exemplos a destacar nesta incansável luta para melhorar a vida dos habitantes da Palmeira e, ao mesmo tempo, travar a desflorestação.

José Paulo contou ao “Notícias” que começou a trabalhar na fábrica em Setembro deste ano por indicação de um amigo que lhe falou da existência de um projecto promissor naquela zona. Disse que no princípio não fazia ideia do que se tratava. Não lhe passava pela cabeça que seria possível fabricar carvão de outra forma, que não passasse pelo abate e queima de árvores.

Hoje percebe que o seu trabalho não só contribui para melhorar a sua renda como também é uma forma de travar destruição desenfreada das florestas por indivíduos que produzem este combustível.

“Comecei a trabalhar aqui a convite de um amigo meu que antes esteve cá a trabalhar, mas que teve outra oportunidade. No princípio estranhei, porque não fazia ideia de que era possível produzir carvão desta forma. Agora acredito que este projecto é promissor”, afirma José Paulo.

Outra trabalhadora, Arcélia Muianga, conta que antes de começar a trabalhar na fábrica de “ecocarvão” foi empregada doméstica numa casa na vila da Manhiça. A curiosidade e vontade de aprender outros ofícios, aliada ao factor proximidade, foram algumas das razões que a levaram a abandonar o anterior emprego.

Mãe de uma criança de quatro anos, a interlocutora afirma que o seu novo trabalho melhorou sobremaneira a sua vida e a de outras pessoas da comunidade. Aponta também como factor positivo, o facto de já não ter que gastar dinheiro em transporte, uma vez que a fábrica está localizada próximo à sua casa.

“A curiosidade e vontade de querer aprender novas coisas fizeram-me largar o meu antigo emprego e tentar a minha sorte neste projecto. Eu e outras pessoas temos aprendido muito durante o tempo que cá nos encontramos. Estamos cientes que o nosso trabalho não beneficia somente a nós”, afirma.

A RENASCER DOS ESCOMBROS

NO princípio do mês de Outubro um vendável atingiu o distrito da Manhiça e outros pontos da província de Maputo, destruindo parcial ou totalmente algumas infra-estruturas como escolas e residências. A fábrica de Sebastião Coana não escapou à fúria da natureza.

Um ano depois de iniciar as suas actividades o criador do “ecocarvão” viu-se obrigado a arregaçar as mangas e construir um novo edifício, mais amplo e com maior capacidade de produção.

Embora ainda esteja na fase inicial, Sebastião Coana já sonha mais alto: ambiciona construir três megafábricas de produção deste combustível nas zonas sul, centro e norte do país, como forma de desincentivar o abate de árvores na busca de combustíveis lenhosos.

“Nos dias que correm tem-se constatado que grande parte da população rural e mesmo das cidades tem recorrido ao carvão vegetal para confeccionar os seus alimentos, contribuindo para a devastação das matas, muitas vezes sem reposição das árvores. Este projecto visa essencialmente contrair essa tendência”, afirma Coana.

Com recurso a cascas de coco e restos de farinha de trigo (usado como aglutinante), Sebastião Coana produz cerca de 12 toneladas de carvão por mês, e acredita que com a instalação das três novas infra-estruturas poderá conseguir reduzir para zero o nível de devastação das florestas no país.

Comparando o “ecocarvão” e o carvão vegetal, a fonte afirma que o primeiro possui um teor calorífico mais elevado, é de combustão lenta e 100 por cento ecológico, para além de ser relativamente mais barato.

AMBIENTALISTA MULTIFACETADO

SEBASTIÃO Coana aprendeu a tecnologia de produção de energia de biomassa na China, onde fez a licenciatura em Arquitectura e Desenho, e mestrado em Finanças. Ele, que é também artista plástico, diz que associou a arquitectura, desenho e artes plásticas para produzir a embalagem do carvão e que a formação em finanças o tem ajudado na gestão do empreendimento.

Seu pai Carlos Coana é um homem orgulhoso pelos passos trilhados pelo filho. Contudo, apesar de estar feliz com as suas conquistas quer que ele trabalhe também nas suas áreas de formação, para que os 10 anos que investiu a estudar naquele país asiático não tenham sido em vão.

Carlos Coana conta que quando o filho regressou pediu-lhe que cedesse parte do seu terreno para que começasse a produzir carvão para revenda. Afirma que reagiu com cepticismo num primeiro momento porque estava ciente que não era para aquilo que Sebastião Coana tinha-se formado.

Com o tempo foi vendo que o negócio tinha pernas para andar, quando as vendas começaram a se expandir para mercados da cidade de Maputo e Matola.

Com a possibilidade de estender a produção do “ecocarvão” para outros pontos país, a expectativa é conseguir convencer a cada vez mais pessoas a aderirem ao uso deste produto ecologicamente correcto e barato.