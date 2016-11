Mais de 300 vilas já usam energias renováveis no país

Pelo menos 310 vilas já foram electrificadas pelo Fundo Nacional de Energia FUNAE nos últimos 10 anos, segundo o presidente do Conselho de Administração desta entidade, António Saíde.

Falando hoje em Maputo, no seminário sobre mecanismos de financiamento às energias renováveis, explicou que a instalação de energia custou a cada vila 150 mil dólares norte-americanos e a aposta da instituição que dirige é abarcar mais comunidades pois, segundo disse, o nível de acesso revela-se ainda muito a quem do ideal.

Moçambique conta actualmente com certa de 4.6 milhões de consumidores que beneficiam de energias novas e renováveis, o que corresponde a 18.5 por cento da população.

A entrada em funcionamento da fábrica de painéis solares, em Beluluane, província de em Maputo e o mapeamento das energias renováveis permitiu a edição do Atlas das energias renováveis de Moçambique, assim como a construção de três centrais solares fotovoltaicas na província do Niassa, contribuindo com 1.5 MW no aumento da exploração do uso destas energias .

O seminário com duração de três dias conta com a participação, para além de técnicos moçambicanos, de representantes da África do Sul, Lesotho, Zâmbia, Zimbabwe. Malawi e Tanzania.