Aposta do FUNAE nas energias renováveis: Adoptar novas soluções para abarcar mais utentes

A CRIAÇÃO de maior capacidade em conhecimento e a adopção de soluções que sejam benéficas para as comunidades, em termos de uso de energias renováveis, é a grande aposta do Fundo Nacional de Energia (FUNAE) para os próximos tempos.

Segundo o PCA desta entidade, António Saíde, falando na esteira da realização, em Maputo, do seminário sobre mecanismos de financiamento às energias renováveis, organizado pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia, a busca de diferentes possibilidades de resposta para as necessidades dos cidadãos é crucial.

“Temos dentro da nossa comunidade quem procura energia somente para iluminação, aquele que quer o recurso para a área de produção. Só para dizer que estes potenciais consumidores têm características extremamente diferentes e, nas energias renováveis, podemos buscar soluções para o barbeiro, o carregador de telemóveis, para quem queira irrigar campos agrícolas, abastecimento de água, entre outras finalidades”, exemplifica.

Actualmente, estima-se entre 14 e 15 por cento a contribuição dada pelo FUNAE em soluções difundidas a nível nacional, com o desafio de expandir mais, reforçar a mobilização de mais abordagens tecnológicas e parcerias com os potenciais conhecedores destas tecnologias.

A fonte referiu que a exploração de fontes de energias renováveis, em Moçambique, é ainda insignificante em termos de capacidade instalada que é na ordem dos 20 por cento, mas tendo em conta as grandes barragens hidroeléctricas, que são igualmente de origem renovável, pode-se, ao mesmo tempo, considerar o nível extremamente alto.

António Saíde disse que existe um enorme potencial de energias renováveis no país, desde o solar, eólico e hídrico, que é muito conhecido e, neste último, a exploração está em cerca de 18 giga watts de potencial.

“Os níveis de exploração ainda são insignificantes para dizer que há muita oportunidade para desenvolver projectos de energias renováveis a nível do país”, disse António Saíde.

Entretanto, no encontro de Maputo, onde participam delegados de alguns países da região da África do Sul, Lesotho, Zâmbia, Zimbabwe. Malawi e Tanzania, tem como pano de fundo a mobilização de fundos para a área das energias renováveis em Moçambique.

Em termos concretos, o FUNAE já investiu na electrificação de 310 vilas, sendo que cada uma consome algo como 150.000 dólares norte-americanos e a aposta é continuar a mobilizar recursos e encontrar outras plataformas.

Até ao momento, Moçambique conta com cerca de 4.6 milhões de consumidores que beneficiam de energias novas e renováveis, o que corresponde a 18,5 por cento da população.

A entrada em funcionamento da fábrica de painéis solares em Beluluane, na província de Maputo, o mapeamento das energias renováveis permitiu a edição do Atlas das Energias Renováveis de Moçambique, bem como a construção de três centrais solares fotovoltaicas na província do Niassa, contribuindo com 1.5MW no aumento da exploração do uso deste tipo de energias.