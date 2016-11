Ancuabe: Caçadores furtivos abatem 124 elefantes

CENTO vinte e quatro elefantes foram abatidos nos últimos cinco anos por caçadores furtivos na região de Taratibo, distrito de Ancuabe, integrada no Parque Nacional das Quirimbas, província de Cabo Delgado, situação que compromete a conservação da biodiversidade.

Taratibo é uma região montanhosa, com uma beleza emprestada pelo serpentear de rios alimentados pela precipitação frequente, que assegura uma vegetação preferida pelos elefantes. Tanto os rios, como os elefantes atraem visitantes, sobretudo estrangeiros que afluem num complexo turístico local.

Até finais de 2015, Taratibo contava com uma população de elefantes estimada em 200 paquidermes que era suposta crescer em função das condições favoráveis para o efeito mas, devido à acção dos furtivos, o último inventário realizado indica que restaram cerca de 30.

O “Notícias” soube que nos últimos tempos registam-se prejuízos acumulados calculados em 200 mil dólares norte-americanos, provocados pela redução acentuada de turistas nesta coutada.

“Os elefantes estão difíceis de ser vistos porque as caçadas levadas a cabo pelos furtivos afugenta os animais para regiões mais interiores do seu ‘habitat’ e isso desanima os turistas que permanecem dias sem no entanto visualizar os paquidermes”, lamentou Jacob Von Landsberg, operador turístico.

A população de Taratibo queixa-se de danos provocados pelos elefantes nas suas machambas, facto que na sua óptica ameaça a segurança alimentar e nutricional. Acreditam que, para sanar as investidas de paquidermes nas suas machambas, o abate é a solução mais sustentável.

Jacob Von Landsberg disse ser esta a razão por que os furtivos, idos na sua maioria das províncias de Nampula e Niassa, demandam a região de Taratibo nos últimos tempos para abater elefantes com ajuda da população.

A nossa Reportagem constatou que a população de Taratibo está a invadir o “habitat” dos animais, sendo uma das causas do conflito.

Na área em causa, campos agrícola estão em processo de preparação pela primeira vez, numa expansão que ganha um ritmo acelerado rumo à exploração de terras aráveis na região.