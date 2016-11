SG da UIT de vistita a Moçambique

O SECRETÁRIO-GERAL (SG) da União Internacional das Telecomunicações (UIT), Houlin Zhao, encontra-se em Maputo, desde a manhã de hoje, para uma visita a Moçambique a convite do ministro dos Transportes e Comunicações.

Constituem objectivos da visita o reforço da cooperação entre Moçambique e a UIT, a identificação dos domínios prioritários e concretos de cooperação, bem como o estabelecimento do mecanismo da sua implementação.

Na agenda do SG da UIT constam, entre vários momentos, um encontro de cortesia com o titular da pasta dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, uma visita ao Instituto Nacional de Gestão das Calamidades, para além de proferir duas palestras na Universidade Eduardo Mondlane e no Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique.