Inhaca: Estação de Biologia com mais meios

A ESTAÇÃO de Biologia Marítima de Inhaca (EBMI) tem a sua capacidade investigativa reforçada desde a última terça-feira, com a inauguração de novas infra-estruturas.

Trata-se de um complexo residencial de alto padrão que vai acolher estudantes de pós-graduação, quatro residências mobiladas e com condições para acomodar investigadores e conferir-lhes conforto no exercício da sua actividade.

Com o apoio do Governo moçambicano e do Reino da Suécia, a EBMI viu a sua capacidade investigativa melhorada, com a aquisição de uma embarcação e de equipamento de ponta, construção de um laboratório que foi, na ocasião, inaugurado pelo reitor da UEM e pela embaixadora da Suécia em Moçambique.

A embarcação será usada não só para trabalhos de pesquisa marinha, como também servirá para a patrulha costeira, contando para o efeito com 12 mergulhadores profissionais, que têm a missão de garantir a protecção das áreas de conservação na ilha.

A entrega de uma viatura e de duas motos de quadro rodas fez, igualmente, parte do programa do refoço da capacidade daquela entidade.

Na cerimónia, o reitor da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), Orlando Quilambo, disse que a estação é de extrema importância para o ecossitema marinho e costeiro do país, tendo afirmado que 70 por cento do conhecimento que Moçambique detém neste sector resulta de estudos feitos na Inhaca.

De acordo com Quilambo, além de desenvolver pesquisa sobre ecossistemas marinhos e costeiros, a EBMI oferece aconselhamento científico para a gestão do solo urbano do Distrito Municipal KaNyaka, através da elaboração de planos de ordenamento ambiental, de maneio e de educação ambiental das comunidades.

Ao longo dos 50 anos de existência, a estação mantém uma relação de 38 anos de cooperação com o Reino da Suécia que contribuiu para a melhoria das condições de trabalho e para o desenvolvimento da UEM.

Na sua intervenção, a embaixadora da Suécia em Moçambique, Irina Nyoni, afirmou que as novas infra-estruturas podem ser vistas como uma oportunidade para a realização de pesquisas modernas.

“Esperamos mais pesquisas e um novo conhecimento sobre o estado da linha costeira moçambicana e do Oceano Índico, um conhecimento que contribuirá para o banco global de dados sobre a biologia marítima”, frisou.

Por seu turno, o chefe da Estação de Biologia Marítima de Inhaca, Albano Gabriel, indicou que, após a identificação e caracterização dos organismos marinhos, decorrem trabalhos que visam entender a função destas espécies dentro do ecossistema e a sua ligação com outros organismos existentes.

Segundo a fonte, a ilha de Inhaca tem mais de 300 espécies de aves, 150 de corais e uma vasta gama de peixes, que têm suscitado cobiça por muitos caçadores marinhos dada sua importância e valor comercial.

A EBMI é uma unidade adistrita à Faculdade de Ciências da Universidade Eduardo Mondlane e foi fundada em 1951.