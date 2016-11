MERCADO DAS TIC: Africanos devem estar coesos

AÁFRICA deve estar cada vez mais unida para enfrentar o mercado global das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e não ficarem a margem da evolução digital que o mundo vive. Quem assim defende é o secretário-geral da União Internacional das Telecomunicações (UIT), Houlin Zhao.

Falando numa palestra promovida pelo Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique (INCM), subordinado ao tema “Os Grandes Desafios das Telecomunicações para Países em Desenvolvimento”, enalteceu os passos dados por Moçambique no campo do desenvolvimento das TIC, no que concerne à utilização destes meios para educação das mulheres nas comunidades.

Mas o seu grande recado é que sejam os africanos a procurarem soluções para a África e poderem, um dia, ombrear com os gigantes das TIC pelo mundo fora.

Reconheceu as dificuldades, sobretudo, de natureza financeira por que passam muitos países em desenvolvimentos, mas desafiou-os a serem mais proactivos e, acima de tudo, unidos” para não estarem a margem dos processos que ocorrem no campo do desenvolvimento tecnológico.

Inquietações apresentadas a Zhao, por representantes de empresas operadoras de telefonia, com destaque para as Telecomunicações de Moçambique, prendem-se com as disparidades em termos de acesso às TIC e seu tempo de vida no mercado internacional.

Segundo explicaram, o Continente Africano è até agora um simples receptor das tecnologias desenvolvidas na perspectiva dos países desenvolvidos. O processo de aquisição, autorização e entrada em funcionamento dos equipamentos pode levar anos. Quando se consuma a montagem, muitas vezes os mesmos já estão descontinuados na fonte, o que coloca os compradores numa situação de constante desvantagem.

Houlin Zhao reconhece, igualmente, que a indústria da tecnologia é dominada, sem dúvidas, pelos países desenvolvidos, mas acredita que iniciativas bem definidas de servidores africanos para África podem surgir de pequenas e médias empresas, à semelhança do que aconteceu com gigantes de referência mundial como a Google.

Faz uma avaliação positiva do posicionamento de Moçambique no campo das TIC, sobretudo nos últimos dois anos. Afirma que, na corrida rumo ao alcance dos objectivos do desenvolvimento do milénio, a aposta nas TIC é crucial.

Zhao encontra-se no país numa visita de trabalho de três dias a convite do Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita. No primeiro dia manteve um encontro com o Presidente da República, Filipe Nyusi, com quem trocou impressões sobre as áreas de agricultura, energia, infra-estruturas e turismo, no contexto das TIC.

Ainda ontem, Houlin Zhao efectuou uma visita ao Centro Nacional Operativo de Emergência (CENOE), encontro de cortesia com o Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional, Jorge Nhambiu, e orientou uma palestra para a Comunidade Académica da Universidade Eduardo Mondlane (UEM).

Convidou a mais antiga instituição do Ensino Superior em Moçambique a inscrever-se na Academia da UIT, dado o papel que as universidades têm no desenvolvimento das TIC, com a sua capacidade de pesquisa.