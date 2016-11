Avestruz resiste a seca prolongada em Banhine

A AVESTRUZ continua a resistir a seca prolongada que afecta o Parque Nacional de Banhine(PNB), província de Gaza, numa altura em que algumas espécies de grande porte, tais como búfalos e elefantes, emigraram para outras regiões por causa da escassez de água.

O Parque Nacional de Banhine não regista chuva há mais de três anos. Este espaço foi criado para proteger particularmente avestruzes e girafas. Porém, esta última espécie está praticamente extinta na região.

Mais de 500 avestruzes vivem no parque, um claro sinal de que a ave, de grande porte, está a resistir a seca e, por outro lado, a multiplicar-se. Há alguns anos o número era bastante reduzido.

“O parque foi especificamente criado para proteger a avestruz e a girafa. Mas a girafa está praticamente extinta. Porém, a população de avestruzes continua a crescer apesar da seca. Nos últimos dois meses constatamos, infelizmente, a morte de alguns destes animais e acreditamos que seja por causa da estiagem já que não há sinais de caça furtiva”, disse Hélder Mandlate, chefe da Fiscalização do PNB.

Mandlate falava a margem da visita ao parque, por um período de duas semanas, de um grupo de oito turistas voluntários da Alemanha, terminada há dias, no âmbito da cooperação entre o PNB e o “National Park Unteres Odertal (NatPUOG)”. Este é o segundo grupo de turistas voluntários daquela potência europeia a visitar o PNB este ano.

Mesmo com a seca, que também afecta a vida das comunidades locais que se dedicam essencialmente à agricultura e criação de gado, é possível ver, no parque, para além da avestruz, impalas, cudos, várias espécies de cabritos, entre outros animais, que sobrevivem “misteriosamente” à seca prolongada.

“Mesmo com a estiagem é possível ver avestruzes, impalas, cudos, nhalas, e diversificadas espécies de cabritos e aves. Se chovesse teríamos mais animais do que temos agora”, disse Mandlate.

Enquanto outros parques, por exemplo de Zinave, em Inhambane, e Gorongosa, na província de Sofala, e a Reserva de Maputo beneficiaram, ao longo dos últimos tempos, de um programa de repovoamento, o PNB não prevê nenhum plano similar, sendo que as espécies, incluindo o avestruz, a bandeira deste parque, vêm se multiplicando naturalmente.

Sobre os constrangimentos que o parque enfrenta, Mandlate apontou o reduzido número de fiscais, a caça furtiva e de subsistência, o desconhecimento dos limites do parque pelas comunidades, e o impulso que se pretende dar ao turismo para a arrecadação de receitas para que as comunidades locais se beneficiem da quota de 20 por cento.

Actualmente, o parque funciona com 36 funcionários para uma área de 700 mil hectares. Segundo o chefe da Fiscalização, para uma “cobertura efectiva”, o parque precisaria de uma equipa de 160 fiscais.

Efectivo de fiscais longe do necessário

SOBRE a caça furtiva, Mandlate revelou que os mentores, na sua maioria, oriundos da província de Inhambane, caçam grandes quantidades de animais com o recurso a armas e meios circulantes.

Quanto à caça de subsistência por parte das comunidades, a fonte responsabilizou a fome provocada pela prolongada seca. Por isso, “há casos em que percebemos, advertimos e educamos os intervenientes para que não voltem a fazê-lo”.

Enquanto isso, segundo a fonte, decorre a sinalização e divulgação dos limites do parque no seio das comunidades, o que requer muito investimento pois também foi projectada, entre outras actividades, a construção de uma estrada ao longo dos limites do cercado.

O parque foi redimensionado em 2013, passando dos anteriores 600 mil hectares para os actuais 700 mil. No âmbito desta medida, toda a população que vivia dentro do parque foi transferida para a zona tampão.

Com o projecto “Moçambique Biodiversidade”, financiado pelo Banco Mundial, cujo objectivo é apoiar as áreas de conservação, foi indicada uma nova direcção que inclui um oficial de desenvolvimento comunitário e o chefe de fiscalização.

“Já há mais interacção com a comunidade o que ajuda a identificação e solução de problemas que as comunidades enfrentam no âmbito da preservação ambiental”, disse Mandlate.(AIM)