DESAFIO DA PGR NO COMBATE À CAÇA FURTIVA: Agir pela natureza antes que seja tarde

A PROCURADORA Geral da República, Beatriz Buchil, disse ontem, em Maputo, que é chegada a altura de Moçambique agir como nação no combate à caça furtiva, sob pena de assistir passivamente à destruição da herança comum da humanidade de que os moçambicanos são depositários.

Dirigindo-se aos participantes da primeira Reunião Nacional de Coordenação Interinstitucional para a Defesa da Fauna e da Flora, enquadrada no programa de actividades do Gabinete de Defesa dos Interesses Colectivos e Difusos da PGR, referiu que “não nos podemos julgar prudentes quando aquilo que nos é incumbido defender, é alvo de ataques seja de quem for , nacional ou estrangeiro”.

Defendeu a necessidade do estabelecimento de uma plataforma comum de prevenção e combate, envolvendo as comunidades e os governos locais das áreas de conservação, os parceiros de cooperação e os governos dos países que demandam o consumo dos produtos resultantes desta actividade criminosa.

“A caça furtiva há muito que deixou de ser um problema intramuros, é um problema internacional, chegando mesmo a ameaçar os propósitos da integração regional no contexto da Comunidade para o Desenvolvimento da Comunidade (SADC)”, disse.

O país tem sido referenciado como epicentro da caça furtiva com destaque para o abate de elefantes e rinoceronte para a extracção do marfim e de cornos.

Os destruidores da biodiversidade, nacionais e estrangeiros retiram estes tesouros para posterior colocação ilegal no mercado internacional, principalmente o asiático.

Das acções de preparação de Moçambique para enfrentar as práticas nocivas à natureza, a Procuradora Geral da Republica destaca a participação em eventos internacionais como a reunião de Hanoi, no Vietname, a COP-17, na África do Sul, as Conferências de Lusaka, na Zâmbia e de Dar-Es-Salam, na Tanzânia, bem como em actividades desenvolvidas com parceiros de cooperação.

O representante da Agência norte-americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Alex Dickie, desafiou aos guardiões da lei a assumirem um posicionamento mais proactivo e fazerem de tudo para salvar o país de práticas nocivas à biodiversidade.

Realçou que no combate à caça furtiva e tráfico da flora e fauna bravia este é o momento crucial de tomar a acção e não há mais tempo a perder. Para ele, adiar a acção para mais tarde pode significar agir numa altura em que não haverá fauna bravia por proteger.

Expressou o cometimento do governo norte-americano de apoiar a Procuradora-Geral da República nesta causa, mesmo ciente de que os desafios serão maiores e encoraja esta instituição a estar firme e nunca vacilar.

A reunião de dois dias junta na mesma sala quadros da PGR desde o nível distrital a central, PRM, Alfandegas, parceiros de Cooperação internacional, Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC), Fundo Mundial da Natureza (WWWF), Justiça Ambiental, WCS entre outros que irão, entre vários pontos de agenda discutir a falta de colaboração entre as instituições afins, e lançar o Gabinete dos Interesses Colectivos e Difusos bem como o Regulamento sobre a Caça Furtiva.