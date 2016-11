HIV/SIDA: Tratamento vai para além da toma de anti-retrovirais

NÃO basta que um indivíduo esteja em tratamento anti-retroviral, é necessário que esteja sujeito a uma monitoria regular, para se aferir a reacção dos medicamentos. Quem assim defende é a pesquisadora Dulce Bila, que falou ao “Notícias” a propósito de um estudo sobre a resistência anti-retroviral nos hospitais públicos de Moçambique.

Ela liderou a equipa que conduziu a pesquisa e que teve como caso de estudo o Centro de Saúde do Alto Maé, na cidade de Maputo.

Sobre os resultados do estudo, a fonte descreve um cenário satisfatório, apesar de o tratamento em Moçambique ter sido introduzido sob forma de linhas padronizadas, segundo recomendação da OMS que obedece uma abordagem de saúde pública.

A alternativa a esta forma de administração dos fármacos anti-retrovirais é o seu uso após uma análise genotípica prévia do vírus que infecta o indivíduo e não permite o recurso a linhas terapêuticas dirigidas a cada paciente, ao contrário do que acontece em países desenvolvidos.

O estudo incidiu sobre pacientes em tratamento e resultou numa taxa de supressão viral acima dos 70 por cento. Segundo a fonte, isto significa uma resposta satisfatória ao tratamento sob ponto de vista programático, onde se pode deduzir que na maioria das pessoas o vírus não está a replicar e que o medicamento está a inibir a cópia do seu material genético e posterior integração nas células.

A pesquisa tinha por objectivo aferir a resposta ao tratamento dos pacientes em seguimento e ver, dos que não respondem ao tratamento, quantos é que têm mutações de resistência e os perfis por eles apresentados.

Em cerca de 50% dos pacientes com carga viral detectável não foram identificadas mutações de resistência. A presença de uma carga viral na ausência de mutações de resistência é um indicador forte da falta de adesão ao tratamento por parte do doente, apesar deste recolher os fármacos com regularidade.

Sobre as possíveis razões para a fraca adesão, a fonte explica que depende de muitos factores, entre eles a faixa etária, e cita o exemplo dos adolescentes. “Os adolescentes dizem que não tomam a medicação por causa dos constrangimentos que isso representa na escola, estigma ou esquecimento, outros ainda porque ao sentirem melhorias acham que devem suspender, entre outras motivações”, disse.

O estudo recaiu sobre três grupos de pacientes em tratamento, sendo o primeiro constituído por 99 doentes entre seis e 12 meses de tratamento, o segundo de 93 pacientes com mais de 12 e menos de 24 meses, o terceiro é formado por 81 pacientes tratados há mais de 24 meses e o quarto é de indivíduos infectados pelo HIV sem exposição ao tratamento, o que permitiria aferir os níveis de resistência pré-tratamento.

Nestes pacientes fez-se a colheita de sangue, a quantificação do CD4, da carga viral e a genotipagem. O resultado foi bom porque nestes grupos com diferentes tempos de exposição observámos uma taxa de supressão viral que variou de 84.9 a 90.1%. Contudo, cerca de 50 por cento de doentes em falha terapêutica virológica não apresentaram mutações de resistência, o que sugere má adesão ao tratamento.

Método de CD4 é menos eficaz

No estudo foi ainda observado que o método de contagem de células de defesa, denominado CD4, não é o mais eficaz para a monitoria do tratamento e muito menos para a detecção precoce da falha virológica.

Dulce Bila explica que o método de monitoria imunológica (contagem CD4) mantém o indivíduo exposto a um tratamento que muitas vezes já não é eficaz contra o vírus, por essa via, criará condições para a replicação basal do vírus.

Salientou que deixar um paciente com terapias já falhadas por muito tempo coloca-o em desvantagem na medicação, dado ao acúmulo de mutações de resistência. Assim, ainda que seja submetido à segunda linha de tratamento, corre maior probabilidade de falhar, dado que o vírus circulante carrega mutações de resistência a uma classe de fármacos que compõe a segunda linha.

Face à falha na segunda linha, abre-se a possibilidade para se submeter o paciente a uma terceira linha de resgate que é muito mais onerosa quando comparada às duas primeiras.

Vincou que a resistência aos anti-retrovirais é inevitável e a adesão ao tratamento não é solução para o problema da resistência mas retarda o seu surgimento, pois quanto maior for o paciente tem menos riscos de falha virológica associada à resistência aos anti-retrovirais.

Dulce Bila explicou ainda que o comportamento do indivíduo em tratamento pode determinar como é que estará moldada a epidemia no país daqui a alguns anos porque se um paciente não adere vai desenvolver resistência aos anti-retrovirais e isto associado ao comportamento de risco vai transmitir o vírus a outra pessoa, neste caso um vírus já mutado.

“Por esta via, o indivíduo que não tinha infecção passa a tê-la com um vírus mutado e começa o tratamento já com um vírus de resistência. Assim, a taxa de sucesso observada daqui a algum tempo não vai ser a mesma registada no ponto inicial. A nossa epidemia estará moldada pela transmissão de vírus resistentes diferindo dos vírus circulantes que caracterizavam a epidemia há 10 anos, por exemplo.

Resistência é inevitável mas a adesão é crucial

A resistência aos anti-retrovirais é um fenómeno inevitável por conta das características do próprio vírus, que é altamente mutável, aliado aos factores associados ao próprio paciente sujeitado ao tratamento por toda a vida.

“Manter o tratamento a cem por cento é quase que impossível mas com uma boa adesão é possível evitar a falha porque quanto mais o paciente aderir ao tratamento, menor será o risco de desenvolver resistência que é sempre iminente”, disse.

Estudos feitos revelam que existe um grupo populacional com resistência intermediária, numa proporção que varia entre cinco e 15 por cento.

A prevalência da resistência transmitida é classificada a três níveis, baixa quando menor que 5%, intermédia, entre 5 e 15%, e alta, acima dos 15% . Na quantificação existe um linear baixo de resistência, que é de cinco por cento.

Níveis intermédios de resistência foram relatados em diferentes regiões do Continente Africano, sendo que em Moçambique foi observado na cidade da Beira.

Sobre a importância dos estudos, Dulce Bila aponta vantagem de gerarem evidência sobre os níveis de prevalência de resistência no país, assim como os perfis mutacionais encontrados, o que permite aos decisores informação sobre a eficácia do tratamento disponibilizado e eventual necessidade de introdução de outras classes de fármacos mais eficazes.