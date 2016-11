Changalane: Conhecimento comunitário que brota da universidade

LEVAR o conhecimento científico às comunidades rurais e torná-las auto-sutentáveis em matérias de desenvolvimento comunitário é o desafio do Instituto Superior de Educação e Tecnologia (ISET)/One World University (OWU) de Changalane.

Este desafio já está a ter eco no seio dos camponeses beneficiários que, inclusive, pedem mais experiências.

No lugar de trabalharem a terra de forma empírica, as comunidades já têm noções de melhoramento da produção, por via da transferência de tecnologias, mercê da parceria com docentes e estudantes finalistas desta instituição do Ensino Superior.

Com o crescimento da consciência em novas técnicas, as comunidades exigem, para além dos conteúdos da academia, mais soluções inovadoras.

Leonor Pereira, membro da AssociaçãoPfunani de Changalane, que tem uma parceria com o ISET no contexto do projecto Edulink, virado para as energias renováveis e agricultura, fala dos benefícios da aliança com a universidade, ao mesmo tempo que pede mais para que a agricultura seja mais rentável.

“Nós vivemos numa zona atravessada pelo rio Incomati mas, paradoxalmente, ficamos maior tempo do ano sem água para a irrigação das nossas machambas pois, com a seca, muito rapidamente o precioso líquido desaparece logo depois das chuvas. Pedimos a vocês que estudaram mais para nos ajudarem a encontrar soluções para a retenção da água, construindo-nos uma represa ou algo parecido”, disse.

A par de tecnologias para melhorar a produção agrícola, os camponeses aprenderam durante a conferência sobre mudanças climáticas a promoção do desenvolvimento sustentável e, agora, implementam a poupança dos parcos recursos existentes.

Por exemplo, antes lavavam a roupa e desperdiçavam toda a água da lavagem. Agora reaproveitam-na para a irrigação das plantas e limpeza das casas.

Afinal, tínhamos a solução em mãos!

“… Nunca imaginámos que a solução de determinados problemas que afectam as nossas comunidades estivesse mesmo ao nosso alcance…”, foi com estas palavras que Salvador Mazia, líder comunitário de Alto-Echiza em Changalane, falou à nossa Reportagem.

Conta que a presença, pela primeira vez, de estudantes do ISET/OWU na sua comunidade foi encarada com certo cepticismo. Contudo, dada capacidade que estes têm de conquistar o grupo-alvo, paulatinamente foram aceites e assumidos como parceiros válidos.

“Por exemplo, quando nos falaram da inovação na construção dos fogões designados “poupa lenha” encaramos com alguma estranheza. Mesmo assim, embarcamos e fomos vendo que era, efectivamente, algo que nos valia muito”, conta Mazia.

Afirma que este tipo de fogões não foi assumido por todos, mas grande parte das famílias usa-os. A estratégia para a massificação foi o envolvimento das mulheres no processo de fabrico, pois são elas que tratam da cozinha, buscam a lenha e têm a noção do exercício que se faz para ter este combustível em casa. “Foi uma ideia bem concebida”, afirma.

O plantio de árvores para a reposição é outro hábito introduzido pelo ISET/One World University para combater a devastação e promover a arborização na zona. Assim, uma das normas disseminadas é a reposição de cinco árvores, sobretudo de fruta, em cada uma abatida para a queima de carvão e/ou lenha.

“Eles trouxeram muitas coisas boas na nossa comunidade. Bebíamos a água tal como ela era captada, seja do poço ou do rio. Mas agora aprendemos a técnica de tratamento a partir de folhas da moringa, uma planta que é bastante divulgada pela universidade. Para além disso incentivam a fervura, apesar de ser uma componente um pouco mais difícil”, disse o líder comunitário.

Para Rosa Massinga, moradora, a vida de muitas famílias, sobretudo as que se dedicam à agricultura, mudou bastante nos últimos tempos. “Há muita produção de hortícolas em quase todo o ano, apesar das baixas causadas pela seca severa. Há muita gente a produzir mesmo nas épocas que antes eram tidas como impróprias para o cultivo de hortícolas”.

Entretanto, apesar de uns se identificarem com as novas tecnologias paulatinamente introduzidas, existem focos de resistência, facto que a interlocutora alia à afinidade com as práticas costumeiras.

“Há muitas pessoas a assimilarem estas novas práticas, mas existem ainda alguns focos de resistência às mudanças por conta de práticas costumeiras herdadas de gerações em gerações. Por exemplo, muitos aderiram ao uso dos fogões, mas existem os que continuam a usar os métodos antigos, mesmo revelando-se pouco rentáveis”.

SATISFEITOS COM O NÍVEL DE ENTROSAMENTO - REITOR THOMAS HGMARK

O reitor do Instituto Superior de Educação e Tecnologia/One World Universty, Thomas Hgmark, disse estar satisfeito com o nível de entrosamento entre a instituição que dirige e as comunidades rurais onde a mesma está implantada. “Aliás, é o nosso objectivo”, disse.

Segundo ele, o ISET/OWU sempre guiou-se pela filosofia da Associação de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP) que advoga a aliança com as comunidades.

A ideia, adianta, é dar-lhes ferramentas para melhor perceberem o que a sua comunidade precisa para desenvolver e serem eles próprios a encontrar estratégias para a solução dos problemas que os apoquentam.

“Gradualmente estamos a conseguir em Changalane, onde a instituição está implantada desde 2008”, disse o reitor.

Um dos méritos da acção desta instituição, avança a fonte, é a redução assinalável de queimadas descontroladas que antes eram uma praga nesta zona. Porque as comunidades estão mais sensibilizadas e já entendem os prejuízos decorrentes das queimadas descontroladas, estão a abandonar este método de limpeza dos campos. Outrossim, experiências anteriores já mostraram o empobrecimento dos solos.

“Há um ano que já não se reportam queimadas que eram frequentes nas comunidades. Dos poucos incêndios que resultaram das queimadas intervimos com tractores e tanques de água e mesmo baldes, onde for necessário”, disse.

A média de ocorrência de incêndios de grandes proporções nas comunidades de Changalane era na ordem de cinco ou mais por ano. Agora, raramente se fala de queimadas tal como confirmaram alguns residentes ouvidos pelo “Notícias” na conferência internacional sobre mitigação do impacto das mudanças climáticas.

“Uma coisa que nos apraz nesta aliança é ver o nível de interesse em saber muito mais do mundo científico por pessoas iletradas que tiveram o primeiro contacto com a ciência, com a chegada da nossa instituição”, disse Thomas Hgmark.

O desafio do ISET/OWU para os próximos cincos anos é criar um plano de desenvolvimento em 10 aldeias de Changalane, aumentar a produção agrícola e combater as doenças mais comuns entre as comunidades, com destaque para a malária.

Anabela Massingue