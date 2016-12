Migração digital concluído próximo ano

O MINISTRO dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, garante que até ao próximo ano estará concluído o processo de transição do sistema analógico para o digital.

Segundo Carlos Mesquita, todo o processo administrativo já está concluído, decorrendo neste momento acções de preparação para a instalação do equipamento.

“Estamos agora a tratar dos aspectos finais para se começar a mobilização do empreiteiro. Logo que o ano 2017 iniciar, as equipas técnicas estarão já mobilizadas no terreno para começarem a fazer trabalhos práticos de preparação para que todo o processo possa decorrer de acordo com o programa que já foi apresentado aquando da aprovação do concurso.

“A Star Times, que é a vencedora do concurso, está a trabalhar no processo de preparação desses equipamentos. Eu penso que o processo vai decorrer bem e, certamente, em 2017 vamos ter a migração digital a funcionar convenientemente”, frisou Carlos Mesquita. (RM)