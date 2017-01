A PARTIR DE JUNHO DE 2017: País passa a usar gasóleo mais ecológico

MOÇAMBIQUE vai passar a usar, a partir de Junho do próximo ano, gasóleo de 50 ppm (partículas por milhão), com menor teor de enxofre, em substituição do actual, que contém 500ppm Leia mais...

A informação foi avançada esta manhã, em Maputo, pelo director nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis, Moisés Paulino, acrescentando que a transição para esta nova variedade visa fornecer aos utentes um produto mais ecológico e sustentável.

O nível reduzido de enxofre oferece inúmeros benefícios, entre as quais a redução de riscos para a saúde e poluição, e emissão reduzida de partículas de motores e máquinas a gasóleo, graças às suas propriedades, que são mais limpas.

Sobre as estratégias de divulgação da informação junto dos utentes e do público, o director nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis disse que o Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME) vai levar a cabo uma campanha de sensibilização sobre as vantagens e benefícios do uso do gasóleo de 50ppm.