GAZA: Produção de carvão destrói florestas

A QUEIMA de lenha para a produção de carvão está a destruir as florestas em Gaza e a colocar em risco de extinção algumas espécies nativas como a chanate. Estima-se que anualmente estejam a ser a ser explorados, só no distrito de Mabalane, cerca de 56 mil sacos de carvão para alimentar as zonas urbanas, com destaque para a cidade de Maputo. Leia mais