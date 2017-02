RESERVA DE GILÉ: Sociedade civil e jornalistas contra corte ilegal da madeira

AMPLIAR o envolvimento das comunidades locais na protecção e exploração sustentável da madeira na Reserva Nacional de Gilé, através da disseminação da lei florestal, constitui o compromisso das organizações da sociedade civil e da media, a partir deste ano.

Para concretizar este desafio, a Rede de Organizações para o Ambiente e Desenvolvimento Comunitário Sustentável da Zambézia (RADEZA), uma plataforma da sociedade civil e a media assinaram semana passada em Zalala, distrito de Quelimane, um memorando de entendimento no contexto do combate à exploração ilegal da madeira na província.

Na ocasião, o director da RADEZA, Daniel Maúla, disse que um dos objectivos da assinatura do memorando é desencorajar a exploração ilegal de recursos florestais na Reserva Nacional de Gilé, onde nos últimos tempos tem sido cortadas espécies protegidas, com destaque para o pau-ferro.

Para Daniel Maúla, os órgãos de comunicação social têm a capacidade de dar voz aos que não a têm e isso, pode contribuir para a boa governação florestal e controlo das instituições que lidam com a madeira.

Segundo ele, há necessidade de se fazer chegar as mensagens da campanha a todos e divulgar as evidências via matérias noticiosas. A campanha é financiada pelo Fundo Mundial do Ambiente (WWF-Moçambique).

Maúla falou também da importância da cobertura de debates públicos, produção de radionovelas, documentários e outras formas de disseminação pública de informação, como forma de levar à consciência das comunidades, o que por sua vez concorre para desencorajar a exploração ilegal.

O director executivo RADEZA reconheceu que os meios de comunicação social têm desempenhado um papel-chave na denúncia de casos de exploração ilegal da madeira, sendo que o memorando ora assinado visa reforçar a cobertura de boas práticas na gestão dos recursos naturais.

Entretanto, Arlindo Mustáfa, delegado da Rádio Moçambique na Zambézia e representante dos media no encontro, disse que para além do acordo, deve haver um cometimento dos jornalistas que cobrem assuntos relacionados ao meio ambiente e exploração da madeira.

Segundo Mustafa, a disseminação de conteúdos jornalísticos que promovam boas práticas no sector florestal contribui para um desenvolvimento sustentável e confere capacidade organizativa e de fiscalização dos recursos florestais pelas comunidades.

O acordo neste sentido envolve os media públicos e privados, nomeadamente, Rádio Moçambique, Televisão de Moçambique, “Notícias” e Grupo Soico (STV).

Os representantes dos órgãos de comunicação social afirmaram que a área de exploração da madeira é muito problemática e envolve vários interesses, por isso, a campanha de advocacia para o combate à exploração ilegal deste recurso não só na Reserva Nacional de Gilé como em toda a província da Zambézia é oportuna.