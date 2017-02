NIASSA: Governo recomenda sementes melhoradas

O GOVERNO em parceria com a Companhia Agrícola AC Matama e outras empresas do ramo agrário que operam na província de Niassa, deverão, nas próximas campanhas, ampliar o uso de sementes melhoradas pelos agricultores com a massificação de transferências de tecnologias de produção e semente certificada, tendo em vista o aumento da produção e produtividade.

O desafio foi lançado, há dias, pelo governador de Niassa, Arlindo Chilundo, no quadro da visita de monitoria da campanha agrícola 2016/7, que efectua às instituições estatais, privadas e associações agrícolas que operam na província.

Na altura, o chefe do Executivo de Niassa reiterou a importância do uso e domínio de tecnologias que concorrem para a produção de sementes melhoradas, consideradas nucleares para a eliminação da insegurança alimentar que graça maior parte do território moçambicano.

Aquele governante recordou que apostar nas técnicas modernas de produção, nomeadamente a transferência de tecnologias agrárias, a prática da agricultura mecanizada e o seguimento das mensagens dos extensionistas, vão ajudar a garantir a rentabilização da produção por hectare, com benefícios bastantes para os produtores e para o país.