Recursos naturais: Um atractivo à engenharia

O ADVENTO dos hidrocarbonetos no país despertou a necessidade de formação de quadros nesta área, desafio que em parte recai às faculdades de engenharia.

É neste contexto que o “Notícias” ouviu Alexandre Charifo Ali, director da Faculdade de Engenharia, que, de entre outros assuntos, fala dos passos dados pela instituição no campo da formação, resultados das pesquisas feitas e o seu impacto na vida das comunidades, bem como desafios para o futuro.

Siga a entrevista.

Notícias (Not.)- O advento da exploração dos recursos naturais no país terá mudado o padrão em termos de adesão de candidatos aos cursos de engenharia?

Alexandre Charifo Alí (A.C.A) - Quando entrei nesta faculdade, tínhamos uma situação de escola à procura de estudantes pois eram muito poucos. Mas agora a situação mudou e os estudantes é que procuram a escola e muitas vezes não conseguimos albergar a todos. Num determinado período, a indústria praticamente tinha desaparecido e, por conseguinte, cursos como Engenharia Mecânica e Química não eram muito procurados pelos estudantes. Sucede que nestes últimos anos, com a descoberta de recursos naturais como gás, carvão mineral e outros, à procura dos cursos de Engenharia Mecânica e Química cresceu.

Not.- Como é que a Faculdade de Engenharia está a preparar-se para responder à procura?

A.C.A- Nós nunca tínhamos tido cursos de Engenharia de Petróleo e a saída foi firmar parcerias com entidades como a Anadarko, uma empresa norte-americana do ramo petrolífero, para a frequência, dentro do país, de cursos de mestrado pelos nossos quadros como forma de, muito rapidamente, termos pessoas capazes de ministrar cursos de licenciatura. A formação começou em 2013 e dos primeiros 11 graduados dois são nossos colegas, que estão já a fazer o doutoramento na Noruega. Para breve vamos mandar uma outra colega também para o doutoramento na Noruega. Muito recentemente lançámos um curso de mestrado na área de processamento de hidrocarbonentos, numa parceria com a Sasol.

Not.- Mas porque começar pelo mestrado e não licenciatura?

A.C.A- A explicação é muito simples. Precisamos de criar o know-how, ter uma massa crítica para podermos introduzir, paulatinamente, cursos de licenciatura. No passado já pedíamos esses cursos no estrangeiro mas hoje em dia isso tem-se revelado mais difícil. É mais fácil mandar estudantes para o mestrado e depois para o doutoramento, de modo a termos um grupo com formação sólida capaz de levar avante novos cursos de licenciatura neste ramo.

Not.- E esta parceria só acontece com universidades de fora?

A.C.A- Sim! inicialmente apenas com universidades norte-americanas, mas temos também apoio da ENI, uma empresa italiana do ramo petrolífero, e outras empresas. Actualmente temos oito colegas fora, alguns na Itália e outros na China, a cursarem Engenharia de Petróleo. Acreditamos que quando eles regressarem teremos a possibilidade de lançar o curso de licenciatura. Neste momento temos um grupo de professores a desenvolver o curriculum para os cursos de licenciatura em Engenharia de Petróleo e, num futuro próximo, daremos também cursos na área de recursos hídricos, que começa a registar uma crescente demanda. Estamos igualmente a estender a nossa actuação para a Geologia do Petróleo em colaboração com a Faculdade de Ciências.

Not. - Os resultados das pesquisas feitas na faculdade servem para as comunidades ou só terminam na obtenção do nível de licenciatura?

A.C.A- É um facto que produzimos resultados extraordinários, sobretudo na área de energia, mas nem todos encontram eco como devia. Não vou aqui acusar este ou aquele pela não implementação. Os fogões melhorados são um exemplo. Temos um estudo já pronto sobre a Jatropha. Depois de tudo o que se falou em torno desta planta decidimos abraçar a iniciativa, com dados muito encorajadores sobre a matéria, e deixa-me dizer que é algo que, quando for implementado, valerá a pena. Em Inhambane, por exemplo, estamos a produzir energia com base em óleo e que é usada para recarregar baterias que servem para iluminação nas residências. Estes sistemas podem também alimentar geleiras e congeladores se tiverem baterias mais potentes. Quero crer que num futuro próximo estaremos a disponibilizar o conhecimento por nós produzido para as comunidades, se calhar com maior impacto.

Not. - Soubemos também de uma experiência vossa no ramo da panificação, pode falar-nos do estágio desta iniciativa?

A.C.A - Temos um estudo já feito que inclui testes alimentares, sabor e valor nutritivo do pão feito com base na farinha da mandioca. Para este assunto temos estado a trabalhar com uma padaria e acredito que iremos aliviar a nossa população dos custos de aquisição do pão. Além do pão, abraçamos igualmente a tecnologia de briquetes para produzir carvão ecológico, com maior poder calorífico e durável. O nosso receio quanto a esta última tecnologia reside nos custos.

Mulheres menos sucedidas nos testes de admissão

OS cursos de engenharia sempre foram bicho-de-sete-cabeças para as mulheres, razão pela qual a sua participação é demasiado fraca. É pensando na mudança deste cenário que a Faculdade de Engenharia fez uma parceria com a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC) e criou o projecto “Mulher e Engenharia”.

Not.- Quais os resultados da “Mulher e Engenharia?”

A.CA- A experiência consistia em enviar docentes para as escolas e explicar às meninas que os cursos de engenharia não são um bicho-de-sete-cabeças e pensamos que este trabalho está a trazer resultados. Contudo, há um problema difícil de explicar: Apesar de termos começado a ter mais candidatas, poucas passam nos testes de admissão. Isto preocupa-nos. O que pretendemos é voltar às acções de sensibilização nas escolas, com destaque para o ensino básico, porque no nível médio a pessoa já tem ideia do que pretende seguir na universidade. Outra estratégia é, num futuro breve, promover pelo menos a nível de Maputo, pois não temos condições de o fazer noutras províncias, explicação às meninas sobre matérias das disciplinas de Desenho, Matemática e Física que são a base dos nos nossos cursos.

Not. - Na vossa leitura, o que desmotiva a mulher para a Engenharia?

A.C.A- É um pouco complicado explicar as razões. Mas vou falar dos cursos tradicionais como Engenharia Química, Civil, Eléctrica, Mecânica e Electrónica técnica, que sempre foram menos preferidos pelas mulheres. Mais tarde criamos a Engenharia Ambiental, Informática e Gestão Industrial, e nos últimos anos, a situação evoluiu bastante. Há uma adesão significativa nestes novos cursos. A título de exemplo, só em 2015, no curso de Engenharia Ambiental, que é relativamente recente, ingressaram 41 estudantes, dos quais 27 homens e 14 mulheres, número de longe significativo comparativamente ao que acontece noutros cursos, em que apenas uma ou três, em dezenas de rapazes, são raparigas.

Not. - Ao darem mais atenção só às raparigas não estariam a concorrer para o fraco aproveitamento e/ou adesão de rapazes?

A.C.A- De forma alguma, porque os rapazes sempre vêm naturalmente. A ideia é fazermos seminários em que participam somente as raparigas e fazê-las entender sobre a importância de aderir aos cursos de engenharia.