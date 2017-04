Saiba Mais: Cancro da boca pode levar à morte

O CANCRO da boca é definido como o conjunto de tumores malignos que afectam qualquer localização da cavidade oral, dos lábios à garganta (incluindo as amígdalas e a faringe).

A sua localização mais comum é no pavimento da boca (mucosa abaixo da língua), bordo lateral da língua e no céu-da-boca. Este tipo de cancro é mais frequente nos homens, acima dos 45 anos de idade, aumentando consideravelmente até aos 65 anos.

Constituem principais factores de risco o tabaco e o álcool. O fumo do tabaco está relacionado com diversas transformações na boca.

Calcula-se que oito em cada 10 doentes diagnosticados com cancro oral consumam ou tenham consumido tabaco tendo, estes doentes, um risco de cinco a sete vezes superior de desenvolverem cancro oral quando comparados com os não fumadores.

A doença está fortemente associado a um estilo de vida menos saudável, isto é, ao consumo de tabaco e álcool, associado a uma reduzida ingestão de vegetais e frutas e por isso pobre em alimentos contendo agentes anti-oxidantes.

Os cancros da cavidade oral podem manifestar-se como uma mancha, de cor variável, geralmente branca ou avermelhada, uma massa mais ou menos endurecida ou uma ferida que não cicatriza.

Sintomas: a maior parte das lesões é indolor na sua fase inicial, tornando-se progressivamente dolorosa. Exemplos dos sintomas são aftas que não saram, áreas endurecidas. Nalguns casos há aumento de volume das aftas, mobilidade dentária, dor, parestesia (perdas de sensibilidade), disfagia (dificuldade em engolir), lesões brancas e vermelhas, linfadenopatia (gânglios linfáticos aumentados).

À semelhança de outras doenças, o cancro oral pode ser prevenido com adopção de um estilo de vida saudável, como abdicar do consumo do tabaco, auto-exame da boca, diminuição do consumo do álcool, consumo regular de vegetais frescos e frutas como factor protector, visitas regulares ao médico dentista que permitam que tais lesões sejam diagnosticadas nas suas fases mais precoces.

O cancro oral trata-se essencialmente com cirurgiae radioterapia, isoladas ou combinadas. O factor-chave para o tratamento é o diagnóstico precoce das lesões, o que melhora significativamente as taxas de sobrevivência à doença.

Apesar dos avanços ocorridos nos últimos anos no diagnóstico e tratamento do cancro oral continua a ter uma taxa de mortalidade bastante elevada. Estima-se que cerca de 6 em cada 10 doentes de cancro oral morram nos 5 anos após o seu diagnóstico.

O insucesso está ligado ao facto de grande parte dos casos não ser diagnosticada atempadamente.

O médico dentista, pelo contacto regular com os seus pacientes, encontra-se numa posição privilegiada para contribuir no rastreio precoce e prevenção do cancro oral. Consulte-o regularmente, pelo menos duas vezes por ano.

Fonte: Ministério da Saúde (MISAU)