Pirataria faz sumir rio no Canadá

O SLIMS é um grande rio que se alimenta da água da geleira Kaskawulsh, no noroeste do Canadá. Nas suas partes mais largas, ele pode se estender por até 150 metros, mas desapareceu da face da terra, de forma súbita em quatro dias.

O inesperado e violento sumiço é considerado como produto de pirataria fluvial, fenómeno pelo qual o leito de um rio é repentinamente desviado até outro curso de água.

Isso pode ocorrer ao longo de milhares de anos pela erosão, por causa de movimentos da crosta terrestre ou de deslizamentos de terras.

Mas o que aconteceu no Canadá, segundo os pesquisadores que fizeram a descoberta, está directamente ligado às mudanças climáticas, resultante da actividade humana.

O derretimento intenso da geleira Kaskawulsh durante a primavera do ano passado fez com que a água, em vez de se desviar para o norte e alimentar o rio Slims, que se une ao rio Yukón e desemboca no mar de Bering, se desviasse para o sul, aumentando o leito do rio Alsek, que desemboca no oceano Pacífico.

A água do degelo criou um novo canal e desviou seu curso, indo parar a milhares de quilómetros de seu destino original.

De acordo com Dan Shugar, geocientista da Universidade de Washington Tacoma, nos Estados Unidos, e autor principal da pesquisa, esta é a primeira vez que se regista um caso de pirataria fluvial na actualidade.

É possível encontrar registos geológicos do fenómeno há milhões de anos, “mas não no século 21, onde isso está acontecendo diante dos nossos narizes”, disse o cientista.

“Fomos para aquela região com a intenção de continuar com nossas medições no rio Slims, mas encontramos o leito do rio mais ou menos seco”, disse James Best, geólogo da Universidade de Illinois e co-autor do estudo.

Após examinar o terreno, os pesquisadores observaram as mudanças dramáticas na paisagem. O leito do Slims ficou descoberto - onde antes havia água, agora cresce pasto.

De acordo com os pesquisadores, a mudança climática causará mais eventos como este no futuro e seremos testemunhas da pirataria fluvial como consequência do derretimento das geleiras do Kilimanjaro, em outras regiões do Canadá e do Alaska, assim como dos Andes. O estudo foi publicado na revista científica Nature Geoscience.