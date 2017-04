ISCTEM gradua mais 197 técnicos superiores

O MERCADO de emprego conta com mais 197 técnicos superiores ontem graduados na cidade de Maputo pelo Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique (ISCTEM).

Trata-se de 180 licenciados nas mais diversas áreas do saber, como Administração e Gestão Pública, Arquitectura e Urbanismo, Contabilidade e Auditoria e Direito, assim como 10 mestres em Ciências Jurídicas, Gestão de Negócio de Petróleo e Gás, Gestão de Empresas, Gestão de Projectos e Saúde Pública.

Na cerimónia, o reitor do ISCTEM, João Leopoldo da Costa, afirmou que com a graduação inicia uma etapa e começa outra, mais complexa e árdua, em que espera que os graduados usem os conhecimentos técnico-científicos adquiridos na academia para o desenvolvimento do país.

“A nossa instituição aposta num ensino de melhor qualidade, na satisfação das necessidades educativas e de formação do mercado e nas áreas motoras de desenvolvimento do país”, disse o reitor, recordando que acerimónia tem lugar no ano em que o ISCTEM comemora os seus 20 anos de existência.

Para garantir a inserção dos graduados no mercado, disse que a instituição que dirige está em sintonia com o sector empresarial.

Enquanto isso, Hélder Martins, antigo ministro da Saúde, que participou na cerimónia como convidado de honra, disse ser necessário que os formados desenvolvam um olhar crítico sobre os acontecimentos, capacidade que, segundo ele, vai ajudar a desenvolver o país.

Os graduados da XVI FBLP afirmaram que responderão aos anseios da sua instituição de ensino e da sociedade moçambicana, comprometendo-se a ser profissionais excepcionais no exercício das suas actividades.