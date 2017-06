Requalificação de técnicos crucial para avanço das TIC

O CONSULTOR da Agência Italiana de Cooperação, António Archetti, defendeu a reconversão das qualificações profissionais de alguns técnicos que fazem parte do quadro do pessoal às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), argumentando que, por conta da crise que afecta o país, seria difícil recrutar novos técnicos especializados.

Falando a propósito da avaliação de massificação das TIC, em Niassa, considerou que “seria mais fácil a requalificação de técnicos do quadro do pessoal existente nos distritos, no lugar de recrutar novos por causa da situação de crise em que o país se encontra e, também aliado ao facto de que os novos técnicos exigiriam melhores condições e, não encontrando, difícil seria retê-los”, disse.

O consultor referiu que as visitas que tem realizado aos distritos, em todo o país, no âmbito de avaliação do projecto GovNET, permitem-no afirmar que existe nalguns dirigentes locais, o espírito de apropriação destes meios de comunicação porque, diante de dificuldades de aceder às redes de telecomunicações, os distritos não ficam amarrados a uma só solução.

Deu como exemplo a apropriação das TIC nos distritos, a experiência do administrador de Muembe que, para aceder à Internet e enviar dados liga o seu telemóvel ao computar.

“Outra coisa interessante é o facto de os secretários permanentes estarem conectados em redes para interagirem via “whatsapp”, disse, acrescentando que isto revela que existe, naqueles distritos, sensibilidade sobre a importância da comunicação e das TIC.

Frisou que a sua maior constatação foi ver que a Movitel deu uma grande contribuição para tirar os distritos interiores do isolamento e se apresenta agora como um importante parceiro para soluções de governação e comércio electrónico nos distritos.

Sobre a possível continuação de cooperação para a consolidação dos ganhos da GovNET, em particular nos distritos, a fonte é de opinião que, havendo, ela devia incidir sobre o suprimento das lacunas do projecto, nomeadamente uma forte componente de formação de técnicos e de logística para os distritos.

“Vimos que alguns distritos não conseguiram ir além de “router” e um computador ligado à Internet. Não conseguiram estender a rede por mais computadores e esta dificuldade não se teve em conta no momento da concepção do projecto. Portanto, o alargamento das redes internas poderia ser um dos aspectos a ter em conta numa possível continuação do projecto”, disse Archetti.