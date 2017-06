Mau tempo na região Sul

O INSTITUTO Nacional de Meteorologia (INAM) prevê a ocorrência de ventos com rajadas que poderão atingir os 70 quilómetros por hora, ocasionando agitação marítima e ondas com alturas entre 3,5 e 5,0 metros, a partir da noite de hoje, quinta-feira, dia 22 de Junho, na região sul do país, que inclui as províncias de Maputo, Gaza e Inhambane.

Segundo um comunicado da instituição recebido na nossa Redacção, prevê-se para amanhã tempo frio, com temperaturas a rondar entre 20 e 23 graus centígrados, nas províncias de Maputo e Gaza.

Entretanto, os efeitos dos ventos com rajadas serão sentidos em quase toda a província de Maputo e extremo sul das províncias de Gaza e Inhambane, com maior destaque para os distritos de Bilene, Mandlakazi, Guijá, Chibuto, Zavala, Inharrime, Jangamo e cidade de Xai-Xai, lê-se no documento.

A nota do INAM alerta para a necessidade de tomada de medidas de precaução e segurança, face aos riscos associados aos ventos com rajadas e agitação marítima.