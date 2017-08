Catarata: uma doença visual associada à idade

OS problemas visuais são muito comuns em pessoas idosas, principalmente as cataratas, glaucoma e erros refractivos, (um defeito de visão decorrente da focalizaçãoinadequada da luz que chega à retina). A maioria dos casos de cataratas está relacionada com a idade. Isto significa que acontecem devido ao envelhecimento e desenvolve-se lentamente ao longo de vários anos.

Para o Ministério da Saúde (MISAU), o objectivo principal de conhecer estes problemas é saber quando se deve visitar um especialista para um exame e tratamento de vista.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a catarata é responsável por 51 por cento dos casos de cegueirano mundo, o que representa cerca de 20 milhões de pessoas. Como a expectativa de vida da população mundial está aumentar, o número de pessoas com catarata também tende a crescer.

Cataratas

O olho é como uma máquina fotográfica. Tem uma lente em frente para a passagem de luz. A lente foca a luz e aponta de volta para a parte de trás do globo ocular que tem um revestimento designado retina. A retina (parte castanha no centro do olho) é a parte do olho que envia mensagens ao cérebro e permite ver o que está à nossa volta.

Pode se ver ainda, o cristalino que é uma lente clara ou transparente. Esta lente permite-nos ver os objectos que estão perto e longe. Porém, quando o cristalino fica nublado ou branco, isso chama-se de catarata, o que leva com que a luz não passe facilmente e o individuo não vê nitidamente.

A causa mais comum de catarata é o envelhecimento natural do organismo, denominada catarata senil ou catarata relacionada com a idade, que aumenta de frequência após os 60 anos de idade. Além disso, a catarata pode ser congénita ou causada por uma inflamação, trauma, radiação, medicamentos ou doenças sistémicas, como diabetes.

Sintomas das cataratas

As pessoas com cataratas queixam-se dos seguintes problemas: visão nublada, desfocada ou reduzida, dificuldade em ver a noite ou com pouca luz, sensibilidade ao sol, visão dupla num único olho (a pessoas vê 2 objectos em vez de 1), pensar que as cores estão mais desvanecidas e amarelas, a parte branca do olho perde o brilho e começa a ficar rugosa, os olhos ficam secos.

Tratamento

Na fase inicial os sintomas podem ser aliviados com o uso de óculos.Quando os óculos não resultam, o único tratamento eficaz é uma cirurgia.

A cirurgia é o melhor tratamento para a catarata feita na vista para remover a lente (cristalino) nublada e substituí-la por uma lente artificial intra-ocular (interna) que se coloca no lugar onde estava o cristalino. Deste modo o doente recupera a visão perdida. A cirurgia geralmente melhora a qualidade de vida.

Assim, é importante que os idosos façam um teste de olhos dado que alguns problemas de visão tais como glaucoma e olho diabético apenas podem ser detectados utilizando equipamento especializado.

Os problemas de vista devem ser atendidos por unidades de oftalmologia especializada. Substâncias como, por exemplo, colírios (gotas) não devem nunca ser colocadas nos olhos a não ser que tenham sido prescritas por médico ou pelo especialista de oftalmologia.

A recomendação do Ministério da Saúde (MISAU) é que todo o indivíduo com 50 anos de idade ou mais faça uma consulta de vista, enquanto cedo, para aferir se tem catarata.