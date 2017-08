Saiba mais: Faça teste da carga viral e controle o vírus do HIV

AS pessoas vivendo com o HIV precisam lidar com uma enorme quantidade de termos específicos relativos ao plano de cuidados e do tratamento da doença. Um destes termos frequentemente usado é a carga viral, conceito muito importante para quem lida com a doença diariamente.

O exame de carga viral mede a quantidade do vírus do HIV presente no organismo de uma pessoa que vive com o HIV. O resultado é considerado alto quando temos valores a partir de 1000 cópias, e muito baixa quando a quantidade de HIV é abaixo de 40 cópias ou quando a carga viral é indetectável. Isto significa que a quantidade de vírus é tão pequena na amostra de sangue que o teste não o conseguiu medir. Mas isso não significa necessariamente que o vírus de HIV desapareceu por completo ou que a pessoa está curada e livre do mesmo.

Relação entre a Carga viral

e o número de células CD4

A quantificação da carga viral é muito comum em pessoas com HIV e geralmente há uma relação entre a carga viral e o número de células CD4,que é o sistema natural de defesa do organismo.

Se a carga viral é alta, a contagem das células CD4 será baixa, tornando a pessoa mais vulnerável a infecções oportunistas. Os medicamentos antirretrovirais auxiliam no controlo da doença e dificultam a capacidade de reprodução do vírus, diminuindo a carga viral e protegendo o sistema imunológico com o aumento do CD4.

Qual é a importância de ter

uma carga viral indetectável?

Quando há uma pequena quantidade de vírus do HIV no organismo, este não conseguirá atacar ou enfraquecer o sistema imunológico/CD4, e haverá menos probabilidade de ter infecções e doenças oportunistas (tuberculose, malária, diarreia, malnutrição, entre outras).

Uma carga viral indetectável (baixa) reduz o risco de transmissão do HIV em 96% por meio de actividades sexuais, havendo ainda uma pequena chance de transmissão. Assim, podemos afirmar que o tratamento também pode ser um meio de prevenção para a transmissão do vírus de HIV (Tratamento como Prevenção).

Advertências Às pessoas

vivendo com HIV/SIDA

A carga viral indetectável reduz mas não impede a transmissão do HIV/Sida, então deve-se:

- Usar sempre o preservativo para evitar outras infecções de transmissão sexual (ITS) e até mesmo uma co-infecção com uma variação do vírus HIV que pode ser resistente aos medicamentos;

- Nunca parar de tomar os medicamentos (antiretrovirais e outros orientados pelo provedor de saúde e que auxiliam no controlo da doença e dificultam ao vírus de se reproduzir, diminuindo a carga viral e protegendo o sistema imunológico).

Em casos em que o paciente recebe o teste de carga viral alta, os provedores de saúde saberão como ajudá-lo a melhorar o resultado. Ė Importante o paciente ter apoio psicossocial e plano de reforço à adesão, o paciente não deve faltar as consultas nos centros de saúde. Fonte: MISAU