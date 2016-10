CLICKADAS: Mãos a reconstruir

EXEMPLOS de um povo vitorioso, os moçambicanos, particularmente os da cidade e província de Maputo, decidiram pôr mãos à obra e reconstruir as suas infra-estruturas destruídas parcial e completamente pelo vendaval que, esta semana, se abateu sobre estas duas regiões.

São vários os estragos. Para além de vidas humanas, contam-se casas, escolas, hospitais, estabelecimentos comerciais e de outro tipo que ficaram sem cobertura, sem algumas paredes, mesmo sem instalação eléctrica. Cansados de lamentar, estes cidadãos juntam forças e tentam repor as paredes desta casa para que possa voltar a ter cobertura e esteja em condições de ser habitada. Mesmo com a escassez de recursos e meios, eles não se importam e recorrem a carrinhas de mão e, pouco a pouco, vão juntando o material necessário para que a empreitada seja um sucesso. Trabalho de grande dimensão terá de ser feito também nesta escola, que viu parte das suas instalações ficar sem cobertura, perturbando, deste modo, o normal processo de ensino e aprendizagem. Para além da cobertura, alguns materiais didácticos e administrativos foram destruídos, e este funcionário da Educação tenta reaver aquilo que ainda se pode reaproveitar para não perturbar o normal funcionamento deste estabelecimento de ensino… Não obstante esse esforço todo, há quem ainda precise de reflectir sobre como e por onde recomeçar, uma vez que o vendaval destruiu quase toda a casa. É o caso desta senhora, que tenta encontrar um ponto de partida para reconstruir a sua casa. Uma série de questões devem estar a girar na sua mente, mas de algum lado virá a solução. E nisso de procurar solução para as preocupações do povo, a mamã Graça Machel deve estar a sugerir à Primeira-Dama, Isaura Nyusi, que continue a empenhar-se em encontrar as melhores soluções para os problemas da sociedade moçambicana, sobretudo o problema de casamentos prematuros, que concorre para a desistência das raparigas nas escolas.