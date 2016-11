CLICKADAS: Gestos, homenagens e sabores

A LITERATURA moçambicana ficou enriquecida esta semana com o lançamento de mais uma obra do escritor e jornalista do “Notícias”, Hélio Filimone, em homenagem ao taxista moçambicano, Mido Macie, assassinado em Fevereiro de 2013 pela polícia sul-africana em Daveyton, arredores de Joanesburgo.

A obra foi prefaciada pelo antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, que na quinta-feira abdicou dos seus afazeres, que nunca faltam para uma figura do seu estatuto, para participar na apresentação da obra intitulada “Caso Mido Macie: a história do brutal assassinato do taxista moçambicano pela polícia sul-africana”. Na ocasião, Chissano apresentou a sua apreciação sobre a actuação da polícia sul-africana, sobre os fenómenos de racismo, tribalismo e xenofobia que ocorrem com alguma frequência naquele país vizinho, e prestou uma homenagem ao malogrado. Antes de a cerimónia terminar houve ainda tempo para um aperto de mão ao autor Hélio Filimone.

Este, que revelou que escreveu o livro para homenagear o moçambicano morto na África do Sul e outros cujos assassinatos não foram tornados públicos, aproveitou a ocasião para oferecer um exemplar ao representante da Família de Mido Macie, que classificou a obra como uma forma de imortalizar o seu ente querido. O presidente do Município de Maputo, David Simango, também assistiu à cerimónia, mas dias antes andou pelas zonas verdes da capital a visitar tanques piscícolas e a incentivar a criação de peixe. Como diz o velho ditado “quem na chuva brinca, sempre se molha”, David Simango não resistiu ao convite e, mesmo sem tempo, aceitou um prato e tachou do peixe retirado de um dos tanques, afinal também era dia da colheita. Mas quem não se importa de recolher sorrisos é o jovem Sérgio Sitoé, um dos apresentadores do programa Balanço Geral, no canal de televisão Miramar, que por onde anda há sempre alguém a querer saúda-lo. Foi assim na Cadeia Central da Machava,em Maputo, onde esteve esta semana a cobrir a visita da Procuradora Geral da República, Beatriz Buchili, por ocasião do Dia da Legalidade, ontem assinalado. Sempre com um sorriso no rosto lá vai o repórter repetir os gestos dos seus admiradores. Entusiasmados também estiveram os residentes de Cuamba, no Niassa, quando ouviram que retomaria a ligação ferroviária entre esta cidade e a capital provincial, Lichinga, numa extensão de 240 quilómetros. Para conferir veracidade à promessa feita já lá vão anos, o Presidente da República, Filipe Nyusi, fez-se á locomotiva e zás foi dar um aceno aos moradores de Cuamba e garantir que, desta vez, o comboio veio mesmo para ficar, afinal foram investidos mais de cem milhões de dólares americanos para permitir que a linha férrea que liga as duas cidades esteja em condições de receber comboios e constituir uma alternativa para o escoamento dos seus bens para qualquer ponto do país. Afinal foram pouco mais de seis anos em que aquela via esteve paralisada, limitando a circulação de pessoas e mercadorias.