CLICKADAS: Visitas, festa e celebrações

PASSAVAM poucos minutos das 15.30 horas, ouvem-se sirenes e alguns colegas vão às janelas e anunciam: é a comitiva do Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, a chegar. Visitou ontem a Sociedade do Notícias, escalando, entre outros cantos da casa, a Redacção do mais antigo jornal do país ainda em circulação.

Ainda que tenha sido breve a sua estadia, Carlos Agostinho do Rosário explicou que veio ao nosso jornal se inteirar do funcionamento deste matutino. A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, não quis ficar atrás e, há poucos dias, escalou a Penitenciária Provincial de Maputo, onde foi interagir com alguns reclusos. No local, Buchili ficou encantada com o talento artístico de alguns detentos, que fabricam peças de arte e artesanato, trabalham na alfaiataria e desenvolvem outro tipo de actividades como forma de se ocuparem com algo útil e enquanto cumprem um processo de regeneração que lhes levará, depois de dali saírem, a abandonar as práticas que ditaram a privação das suas liberdades. Livres e felizes estiverem os munícipes da capital do país que, na quinta-feira, celebraram o 129.º aniversário de elevação de Maputo à categoria de cidade. Houve de tudo. Festas, feiras de saúde, educação, actividades desportivas, cerimónias de inauguração de algumas infra-estruturas. Uma delas é a avenida Cândido Mondlane, no troço que liga à “Julius Nyerere” e a “Dom Alexandre”. Na ocasião, o presidente do município, David Simango, explicou que a atribuição deste nome à rodovia é uma homenagem ao falecido general que dedicou a sua juventude à causa da libertação nacional. A cerimónia de abertura oficial desta rodovia contou com a presença do filho do homenageado, o jornalista da Rádio Moçambique Jeremias Mondlane, que acompanhou David Simango na caminhada de fiscalização do piso da estrada. A festa de Maputo também foi marcada por actividades como feiras de peixe e de calçado. A primeira foi instalada no Mercado do Peixe, na avenida Marginal, onde vendedeiras fizeram questão de demonstrar a qualidade, a disponibilidade e a diversidade de mariscos no local. Numa das rodovias da cidade, o município juntou vendedores de calçado, que habitualmente trabalham espalhados pelas artérias da urbe, numa feira de calçado. Faltaram os clientes, mas os sapatos estavam lá. Lá também esteve o munícipe Philippe Gagnaux, que se juntou a outros que participaram na maratona organizada no rol das actividades desportivas pela festa da cidade. Pena que os prémios foram para um atleta sul-africano e outro suazi.