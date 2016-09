JOGOS PARALÍMPICOS: Edmilsa Governo estreia-se hoje

EDMILSA Governo, única atleta moçambicana presente nos Jogos Paralímpicos, que ontem arrancaram no Rio de Janeiro, Brasil, estreia-se esta manhã nas eliminatórias dos 100 metros-T12.

As expectativas à volta de Edmilsa Governo, no que tange à conquista de uma medalha, são altas, na medida em que tem vindo a evoluir bastante e a conquistar inúmeras medalhas, como aconteceu recentemente nos Jogos da CPLP, onde conseguiu três medalhas de ouro.

Caso a atleta siga em frente na eliminatória de hoje, irá, amanhã, disputar, ao princípio da tarde, as meias-finais. Se a velocista também superar as “meias”, disputará já de noite a final. Portanto, Edmilsa terá de estar no seu melhor para enfrentar a prova dos 100 metros.

A atleta irá também participar nas meias-finais dos 400 metros no dia 15 de Setembro, próxima quinta-feira, e caso consiga a qualificação disputará a final no dia 17.

Edmilsa Governo, conforme disse na despedida, tem os olhos postos na conquista de medalhas nas duas provas em que irá participar.

Governo conta, no seu palmarés, com mais de 46 medalhas, entre as quais 25 de ouro.

Entretanto, Narciso Faquir, treinador da atleta, disse, por sua vez, que a atleta está preparada para atingir os lugares do pódio. “Ela está preparada para lutar pelos lugares de pódio. A preparação foi muito boa”, assegurou.