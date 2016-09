“MUNDIAL” DE FUTSAL Moçambique fora dos oitavos-de-final

MOÇAMBIQUE falhou o apuramento para os oitavos-de-final do “Mundial” de Futsal, que decorre na Colômbia, ao perder com a Ucrânia, por 4-2, em jogo da segunda jornada do Grupo D.

A equipa nacional averbou a segunda derrota após ter pedido com a Austrália na segunda jornada, sendo a única que ainda não pontuou.

Os golos da equipa moçambicana foram apontados por Dino e Caló.