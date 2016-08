OPERAÇÃO MAURÍCIAS: “Mambas” iniciam preparação

A SELECÇÃO Nacional de Futebol inicia esta tarde (16.30 horas) a preparação da “operação” Maurícias, agendado para sábado às 19.30 horas, no Zimpeto, pontuável para a sexta e última jornada do Grupo “F” de qualificação para o CAN-2017, no Gabão.

Já sem possibilidades de qualificação, os “Mambas” irão lutar pela vitória para terminar de forma airosa esta campanha, que começou mal a todos os títulos, com derrotas no Zimpeto, frente ao Ruanda, em Port Louis, diante das Maurícias, e em Acra, perante o Gana.

Por outro lado, está em jogo o segundo lugar do grupo nesta partida. Os “Mambas” somam quatro pontos, contra seis da dupla Maurícias e Ruanda. Se ganharem no sábado e Ruanda não vencer no Gana, passam a somar sete, o que será suficiente pra assegurar o segundo posto.

Para este desafio, o seleccionador nacional, Abel Xavier, convocou 24 jogadores, entre os que actuam dentro e fora do país.

EIS A LISTA DO CONVOCADOS

União Desportiva do Songo: Cremildo, Kambala e Luís Miquissone; Ferroviário de Nampula: Pinto, Salomão e Raúl; Ferroviário de Maputo: Jeitoso e Gito; Maxaquene: Guirrugo e Bruno; Liga Desportiva de Maputo: Sonito e Elias; Costa do Sol: Nelson; Ferroviário da Beira: Gildo; Estrela Vermelha de Maputo: Lóló.

Bidvest Witts da África do Sul: Dominguez; Rennes da França: Mexer; Benfica de Portugal: Reinildo; 1.º de Agosto de Angola: Jumisse; Santa Clara de Portugal: Reginaldo; Nacional da Madeira de Portugal: Witiness e Bhéu; Atlanta da Itália: Faisal Bangal; Fortuna da Alemanha: Boné Uaferro.