AFROBASKET SUB-18: Moçambique busca “meias” esta noite

A SELECÇÃO Nacional de basquetebol feminino, na categoria de sub-18, defronta esta noite (20.15 horas) a sua congénere de Madagáscar em partida pontuável para os quartos-de-final do Afrobasket Sub-18, que decorre no Cairo, Egipto.

Madagáscar não é um adversário do primeiro plano, mas nos últimos anos tem vindo a crescer no basquetebol feminino, pelo que todo o cuidado é pouco para a equipa de todos nós.

Moçambique chega aos “quartos”depois de ter ficado na segunda posição do Grupo B, atrás do Mali, com uma derrota e duas vitórias. As vitórias foram diante de Uganda e Tunísia, sendo que o desaire foi frente ao Mali.

A anteceder o jogo da Selecção Nacional teremos três partidas. Às 15.45 horas, Angola bate-se com Tunísia. A Argélia defronta o Mali, a partir das 13.30. Às 18.00 horas, o Egipto mede forças com Uganda.

As meias-finais terão lugar amanhã e a final no domingo.

Salientar que na última edição, em 2014, a Selecção Nacional ficou na terceira posição.