MUNDIAL DE FUTSAL-COLÔMBIA: Moçambique estreia-se amanhã frente à Austrália

A SELECÇÃO Nacional de Futsal joga amanhã, às 23.00 horas, com a sua similar da Austrália, na primeira jornada do Grupo “D” do Mundial da modalidade, que arranca hoje, na Colómbia.

O dia de amanhã será histórico para o desporto nacional, em particular para o futsal, visto que pela primeira vez Moçambique fará parte deste importante e prestigiado evento, mas o momento inédito poderá ser ainda mais brilhante se a equipa moçambicana vencer os australianos. É que para a turma nacional manter o objectivo, que é se qualificar para os oitavos-de-final, é imperioso triunfar hoje. Aliás, por ser a selecção da terra dos cangurus teoricamente o adversário mais acessível do grupo, torna-se mesmo uma obrigação para os comandados de Naymo Abdul pontuar nesta sua primeira aparição.

A Selecção Nacional chega a este Mundial na qualidade de terceira melhor selecção africana, estatuto alcançado em Abril último, aquando da realização do “Africano” em Joanesburgo, África do Sul. É por isso uma das surpresas agradáveis neste momento, visto que se juntou a um grupo restrito de três selecções africanas, onde ainda constam Marrocos e Egipto, campeão e vice-campeão africano. A Líbia, duas vezes campeã continental, por exemplo, ficou de fora do evento, e Moçambique apareceu como a nova potência de África.

Nas fileiras da equipa moçambicana consta o melhor marcador do continente, Dino, autor de 10 golos em cinco jogos no “Africano”, e o grande municiador de todo o jogo ofensivo da equipa, ao mesmo tempo que desempenha um papel defensivo de capital importância. Ao capitão Dino, juntam-se jogadores de larga experiência como Carlão, Manucho e o guarda-redes Nelson, autor de gigantescas defesas no embate de preparação diante de Portugal. É preciso ainda salientar os nomes de Caló, Favito e Ricardinho, jovens de enorme qualidade e que inspiram confiança para uma qualificação histórica.

O “mister” Naymo Abdul já veio dizer que está cem por cento confiante no apuramento para os oitavos-de-final, sendo imperioso pontuar no jogo de amanhã à noite para que nos jogos diante da Ucrânia (15 de Setembro) e Brasil (17 de Setembro) possa amealhar pelo menos um ponto. Mas dependendo das classificações dos outros grupos, até pode nem ser preciso.

Destacar que se apuram para os oitavos-de-final os dois primeiros classificados e dois dos melhores terceiros classificados, o que abre boas hipóteses para a Selecção Nacional seguir em frente.

Refira-se que a equipa nacional dividiu a preparação em três fases: treinos internamente e estágios em Portugal e no Brasil, sendo que na Colômbia tem feito treinos bidiários e ontem realizou o habitual treino de adaptação ao Coliseu Bicentinário, palco dos jogos do Grupo “D”, onde está Moçambique.