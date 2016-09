LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL: Dortmund, PSG e Barça goleadores

PSG e Dortmund ganharam por seis, Atlético por cinco, enquanto Barcelona e City o fizeram por quatro. Nota ainda para estreia “goleadora” de Slimani no Leicester City. Os parasienses, com Cavani a fazer um excelente arranque de campeonato, não tiveram dificuldades para vencer fora o Caen por 6-0 (Cavani, 12’, 23’p, 38’ e 45’+1; Lucas, 67’ e Augustin, 78’).

Edinson Cavani mostrou-se mais inspirado do que contra o Arsenal e marcou por quatro vezes pela primeira vez num jogo pelo Paris, sendo todos os golos apontados na primeira parte. A formação de Unai Emery terminou assim uma série de três jogos sem ganhar em todas as competições.

Mónaco, 3-Rennes, 0 (Falcao, 42’, Lemar, 90’ e 90’+2)

O jogo 100 de Fabinho na Ligue 1 pelo Mónaco fica marcado pela sétima vitória consecutiva em todas as competições, com o capitão Falcao a marcar pela primeira vez no campeonato, cabendo a Thomas Lemar fazer os outros dois já perto do final.

BARÇA NÃO PERDOA

Leganés, 1-Barcelona, 5 (Gabriel, 80’; Messi, 15’ e 55’p; Suárez, 31’; Neymar, 44’ e Rafinha, 64’)

O promovido Leganés sentiu na pele o poder do trio atacante do Barcelona na primeira parte, com o penálti convertido por Lionel Messi na segunda parte a aumentar para cinco os golos apontados durante a semana, depois dos três marcados ao Celtic. O tento de Gabriel foi o primeiro que os campeões espanhóis sofreram na condição de visitante esta temporada.

Atlético Madrid, 5-Sporting Gijón, 0 (Griezmann, 2’ e 31’; Gameiro, 5’, e Torres, 72’ e 90’+1p)

Fernando Torres chegou aos golos pela primeira vez esta temporada, com o Atlético a chegar às três vitórias consecutivas em todas as competições. O conjunto de Diego Simeone não sofre golos desde, 1-1, a partida inaugural do campeonato.

CITY MANTÉM LIDERANÇA

Manchester City, 4-Bournemouth, 0 (De Bruyne, 15’; Iheanacho, 25’, Sterling, 48’, e Gundoğan, 66’)

İlkay Gundoğan, que se estreara pelo City no triunfo por 4-0 sobre o Gladbach, marcou o primeiro tento pelo novo clube, que vai agora em oito triunfos em igual numero de jogos, sob o comando de Josep Guardiola. Aleix García estreou-se pelo City, com a expulsão, aos 90’, de Nolito, a ser apenas mais uma nota na segunda vitória dos “sky blues” por 4-0 esta semana.

Leicester, 3-Burnley, 0 (Slimani, 45’+1 e 48’, e Mee, 78’ag)

Este segundo triunfo por 3-0, em três dias, para os campeões ingleses foi a melhor estreia possível para o antigo jogador do Sporting, Islam Slimani, que marcou os primeiros dois golos pelo novo clube, ambos de cabeça.

Hull, 1-Arsenal, 4 (Snodgrass, 79’p; Alexis Sánchez, 17’ e 83’; Walcott, 55’, e Xhaka, 90’+2)

Alexis Sánchez esteve perto do “hat-trick”, mas falhou um penálti no minuto 40, depois de Jake Livermore ter sido expulso por mão na bola dentro da área. O tento, de longe nos descontos do substituto Granit Xhaka, foi o primeiro pelo seu novo clube e consumou a terceira vitória seguida dos “gunners” no campeonato.

DORTMUND DÁ SEIS

Ante um adversário que terminou com dez elementos, o Dortmund ganhou 6-0 pela segunda partida seguida, após o triunfo na “Champions League” no reduto do Legia de Varsóvia. O jovem de 19 anos, Emre Mor, contratado em Agosto, estreou-se a marcar pelo clube.

Minchengladbach, 4-Bremen, 1 (Hazard, 11’ e 17’; Raffael, 21’p e 41’; e Gnabry, 73’)

O jogo ganho ao intervalo, ante um Bremen que ainda não pontuou na Bundesliga. Thorgan Hazard e Raffael bisaram, com o belga a acertar no poste depois do intervalo. Tivesse a bola entrado, o irmão do n.º 10 do Chelsea teria colocado em sete os golos em igual número de jogos na época 2016-17.

Bayern de Munique, 3-Ingolstadt, 1 (Lewandowski, 12’; Xabi Alonso, 50’; Rafinha, 84’; e Lezcano, 8’)

Os campeões alemães, que contaram com Renato Sanches de início, sofreram o primeiro golo em jogos oficiais sob o comando do novo treinador, Carlo Ancelotti, num encontro em que Franck Ribéry, nas jogadas dos três golos, assistiu para o primeiro golo de Rafinha em três anos.

Frankfurt, 2-Leverkusen, 1 (Meier, 53’, e Fabian, 79’; Hernández, 60’)

Javier Hernández marcou o primeiro da temporada, mas de pouco valeu, pois, no final falharia uma grande penalidade que poderia ter dado o empate, ao acertar no poste. O Leverkusen perdeu ambos os jogos fora de casa para o campeonato pelo mesmo resultado

.

NÁPOLES CONTINUA INVICTO

Nápoles, 2-Bologna, 1 (Callejón, 14’, e Milik, 67’; Verdi, 56’)

José Callejón marcou o quinto golo da temporada e Arkadiusz Milik já vai em seis – dois deles ante o Dínamo de Kiev a meio da semana – com os “partenopei” a derrotarem Bolonha que terminou com dez jogadores. O Nápoles continua sem perder esta temporada e é o próximo adversário do Benfica na “Champions League”.