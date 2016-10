QUALIFICAÇÃO PARA O MUNDIAL-2018 Gana-Uganda abre “maratona” africana

GANA-Uganda, Grupo “E”, é o único encontro agendado para hoje (7 de Outubro) inserido na fase africana de qualificação para o Campeonato do Mundo de Futebol-2018, cuja fase final terá lugar entre 14 de Junho e 15 de Julho de 2018 na Rússia.

Amanhã teremos RD Congo-Líbia (Grupo “A”), Gabão-Marrocos e Costa do Marfim-Mali (Grupo “C”), Burkina Faso-África do Sul e Senegal-Cabo Verde (Grupo “D”). No domingo, Tunísia-Guiné, Congo-Egito (Grupos “A” e “E” respectivamente), Zâmbia-Nigéria e Argélia-Camarões (Grupo “B”).

Salientar que todas estas selecções lutam pelas cinco vagas que o Continente Africano tem direito na mais importante prova futebolística do mundo.

Na Europa, depois do jogo Itália-Espanha de ontem à noite, há mais motivos de interesse nesta ronda de qualificação para o mundial, onde o “Velho Continente” joga pelos seus 13 lugares na fase final, directos para os nove vencedores de grupo, dependentes de “play-off” para os oito melhores segundos. Isto no actual formato do mundial com 32 equipas, que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, já ameaçou querer alargar (outra vez, sim)para 48.

Há, claro, Portugal-Andorra hoje, onde a selecção portuguesa procura somar os primeiros pontos depois da derrota na Suíça e pretende chegar ao jogo de segunda-feira com as Ilhas Faroé numa posição mais confortável no grupo.

NOITE EM QUE KOSTADINOV

TIROU A FRANÇA DO MUNDIAL

Nesta ronda há também um fantasma no caminho da França. E não é Portugal depois da final do Europeu. É a Bulgária, responsável por um dos grandes baldes de água fria da história do futebol francês. A noite em que o portista Emil Kostadinov atirou a França para fora do mundial.

Foi no final da qualificação para o Mundial-1994. A França tinha feito uma campanha tranquila e começou a complicar a vida numa derrota surpreendente na penúltima ronda, frente a Israel (2-3), com dois golos sofridos no final. Ainda assim, bastava-lhe um empate com a Bulgária para carimbar o passaporte. Estava 1-1 em cima dos 90 minutos, antes de um passe disparatado de Ginola que deixa a bola à mercê da Bulgária. Uma bola longa de Penev descobre na frente Emil Kostadinov e o então jogador do FC Porto faz o 2-1.

Lágrimas francesas, festa da Bulgária, que havia de seguir alegremente até às meias-finais do mundial norte-americano. Os jornais franceses recordaram quarta-feira esse “pesadelo” gaulês e falam com o protagonista daquela noite. “Desculpem”, diz Kostadinov no “Léquipe”. “Aquele golo mudou a minha vida, simplesmente. Tornei-me uma espécie de herói nacional. Porque permitiu a mim e a todos os jogadores da minha geração jogar um mundial e mesmo uma meia-final”. Entre os companheiros de “Kosta” estava, por exemplo, o então sportinguista Krasimir Balakov. “Provámos que o impossível era possível”, diz Balakov ao “Léquipe”.

As coisas são hoje bem diferentes, mas a Bulgária chega a este jogo com a França como a única equipa do grupo com três pontos, ganhos na primeira ronda frente ao Luxemburgo. Os “Bleus” arrancaram com um nulo na Bielorrússia que não é muito animador.

Numa ronda que assinala ainda a estreia de Gareth Southgate no banco da Inglaterra, depois da passagem relâmpago de Sam Allardyce, bem como a estreia em casa do Kosovo.

JOGOS DE HOJE

GRUPO “A”: França-Bulgária já falámos, mas esta é também a ronda em que duas equipas com ambições procuram a primeira vitória: a Holanda e a Suécia. França-Bulgária, Holanda-Bielorrússia e Luxemburgo-Suécia.

CLASSIFICAÇÃO:Bulgária, 3 pontos; Holanda, França, Suécia e Bielorrússia, 1; Luxemburgo, 0.

GRUPO “B”: Além do Portugal-Andorra, olhos na Letónia, que venceu Andorra na primeira ronda e recebe as Ilhas Feroé, e na visita da Suíça à Hungria. Hungria-Suíça, Letónia-Ilhas Faroé e Portugal-Andorra.

CLASSIFICAÇÃO:Suíça e Letónia, 3 pontos; Ilhas Faroé e Hungria, 1.

GRUPO “H”: A lógica mandou na primeira ronda deste grupo, a ver como será esta segunda jornada, que tem no Bélgica-Bósnia o jogo mais relevante. A Grécia procura a segunda vitória. Bélgica-Bósnia, Grécia-Chipre e Estónia-Gibraltar.

CLASSIFICAÇÃO: Bósnia, Grécia e Bélgica, 3 pontos; Gibraltar, Chipre e Estónia

AMANHÃ

GRUPO “C”: A Alemanha entrou a vencer tranquilamente a Noruega, o desafio frente à Rep. Checa é agora teoricamente mais difícil, mas este não parece à partida um grupo onde a “Mannschaft” vá encontrar grandes dificuldades para garantir o apuramento directo. Alemanha-Rep. Checa, Azerbaijão-Noruega e Irlanda do Norte-San Marino.

CLASSIFICAÇÃO: Alemanha e Azerbaijão, 3 pontos; Rep. Checa e Irlanda do Norte, 1; San Marino e Noruega, 0.

GRUPO “E”: O jogo grande será na Polónia, com a visita da Dinamarca, a única equipa que traz uma vitória da primeira ronda, frente à Arménia. Num grupo que pode ser muito aberto, atenções também no Arménia-Roménia. Polónia-Dinamarca, Montenegro-Cazaquistão e Arménia-Roménia.

CLASSIFICAÇÃO: Dinamarca, 3 pontos; Polónia, Cazaquistão, Montenegro e Roménia, 1; Arménia, 0.

GRUPO “F”: A Inglaterra começou bem, mas já complicou a vida fora de campo, com o escândalo que levou à saída de Sam Allardyce. Este confronto com Malta será o jogo de estreia do interino Gareth Southgate, que foi confirmado para os próximos quatro jogos. Escócia-Lituânia, Inglaterra-Malta e Eslovénia-Eslováquia.

CLASSIFICAÇÃO: Escócia e Inglaterra, 3 pontos; Eslovénia e Lituânia, 1; Eslováquia e Malta, 0.

SÍRIA BATE CHINA

A SÍRIA causou a maior surpresa da qualificação para o mundial ao vencer a China por 1-0, em casa dos chineses.

Esta foi a primeira vitória dos sírios no apuramento e conquistada graças ao golo de Al Mawas, aos 54 minutos.

Com o triunfo, a Síria soma quatro pontos e foge à China que tinha os mesmos à partida para este duelo. Num grupo composto por seis países, os chineses são quintos e os sírios quartos, em igualdade com o Irão (de Carlos Queiroz) que tem menos um jogo.

Apesar de surpreendente, este resultado não é inédito. Aliás, nos dois duelos anteriores entre as duas seleções, a contar para a qualificação para a Taça Asiática de 2011, os sírios nunca perderam: uma vitória e um empate.

Este resultado fez também com que a história de encontros oficiais passasse a ser favorável aos sírios: três vitórias contra duas da China e um empate.

TRIUNFOS SOFRIDOS DE COREIA E JAPÃO

No outro jogo do grupo de sírios e chineses, a Coreia do Sul venceu o Qatar por 3-2, com uma reviravolta em dois minutos na segunda parte.

Os coreanos até entraram melhor com um golo de Ki Sung-Yong, logo aos 11 minutos, mas o Qatar virou o resultado ainda na primeira parte. Al Haydos (grande penalidade) e Soria fizeram os golos.

No segundo tempo, o país anfitrião produziu nova cambalhota e chegou ao resultado final. Ji Dong-Won e Son Heung-Min marcaram aos 56’e 58’e deram os três pontos aos coreanos.

Dez minutos depois, a Coreia do Sul passou a jogar com menos um elemento devido à expulsão de Hong Jeong-Ho, mas o Qatar não foi capaz de levar qualquer ponto.

No Grupo “B”, o Japão cumpriu e venceu o Iraque por 2-1. O triunfo só foi conseguido no quinto minuto de desconto por intermédio de Yamaguchi, médio que saltou do banco na segunda parte.

Os japoneses fizeram o 1-0 logo na primeira parte, aos 26 minutos, mas viram os iraquianos empatar à meia hora do fim, com um golo de Natiq.

Nos descontos, o Japão chegou ao triunfo e somou a segunda vitória em três jogos. Já o Iraque perdeu todos os confrontos até ao momento.

MUNDIAL COM 48 NA MESA DE DEBATE

GIANNI Infantino, presidente da FIFA, revelou que no próximo conselho do organismo, na próxima semana, será discutida a possibilidade de alargar o número das selecções para 48 equipas, sendo que também está em cima da mesa um alargamento a 40, que vem ainda do tempo de Joseph Blatter.

“O projecto do mundial com 48 equipas vai certamente ser discutido nos dias 13 e 14 de Outubro, durante o próximo Conselho da FIFA. É um projecto, uma ideia, como a Taça do Mundo a 40 que está ainda em cima da mesa com grupos de quatro ou cinco equipas”, afirmou Infantino, em entrevista à AFP.

O dirigente explicou ainda como seria o formato do torneio: as 16 melhores selecções apurar-se-iam directamente para o mundial, juntando-se depois as restantes 32 equipas, que iriam disputar um “play-off” entre si. “Daria hipóteses a mais equipas. Além disso, não haveria qualquer impacto no calendário futebolístico, uma vez que estes jogos de “play-off” seriam disputados em vez dos particulares antes do mundial”, explicou.

Uma decisão final, contudo, só será tomada em 2017. Em cima da mesa está a possibilidade de alargar o mundial na edição do Qatar, em 2022.

O alargamento do Europeu, que contou com 24 selecções pela primeira vez este ano, é tido como um exemplo de sucesso. “As pessoas falam muito sobre um declínio no padrão da competição, mas na minha opinião a qualidade do Europeu não foi pior, pelo contrário. Houve selecções que não imaginávamos que poderiam ser tão fortes e com nível tão alto”, finaliza Infantino.