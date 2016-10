TAÇA DA LIGA: Mourinho elimina Guardiola

AO 18.º duelo, Mourinho voltou a bater Pep Guardiola, quatro anos e meio depois, e o United eliminou o City na quarta eliminatória da Taça da Liga, num dérbi de Manchester decidido por um golo do espanhol Juan Mata.

Numa noite de quarta-feira que ficou marcada pela eliminação do Chelsea em casa do West Ham (2-1), num dérbi de Londres que ficou marcado por confrontos, tal como aconteceu ao Sunderland no reduto do Southampton (1-0), José Mourinho teve direito à sua vingança, em Old Trafford. Recorde-se que o “Teatro dos Sonhos” foi também o palco onde a 10 de Setembro o Special One perdeu o seu primeiro grande embate em solo inglês contra o rival Pep Guardiola, por 1-2, na quarta jornada da Premier League.

O triunfo de Mourinho alivia um pouco a pressão depois de no fim-de-semana ter sido goleado pelo Chelsea (4-0) no seu regresso a Stamford Bridge, mas atenua só um pouco a vantagem de Guardiola no histórico de duelos.

Em 18 confrontos, houve seis empates (um deles valeu um troféu a Guardiola no desempate por grandes penalidades na Supertaça Europeia) e Pep venceu o dobro das vezes que Mou: ou seja, oito vitórias contra quatro.

Tudo começou em Setembro de 2009, num nulo em Milão entre Inter e Barcelona, numa época em que “nerazzurri”e “blaugrana” viriam a encontrar-se por mais três vezes e em que o Inter viria mesmo a vencer a Liga dos Campeões depois de eliminar o super Barça na épica meia-final decidida em Camp Nou.

O desequilíbrio veio depois, com a mudança de Mourinho para Espanha para treinar o Real Madrid. Aí, foram onze encontros entre os dois técnicos num período de um ano e meio, entre Novembro de 2010 e Maio de 2012, e apenas duas vitórias para os “merengues”, contra cinco dos “culés” e quatro empates.

Daí em diante, restabeleceu-se o equilíbrio nas batalhas entre aqueles que muitos consideram como os dois melhores treinadores do mundo do futebol. Seguiu-se um empate em Praga, amargo para o português e para o Chelsea, em Agosto de 2013, na decisão por grandes penalidades que valeu ao Bayern a conquista da Supertaça Europeia.

Agora, na Inglaterra e coabitando na mesma cidade, mantém-se o equilíbrio e Mourinho vingou a derrota caseira para o campeonato com a eliminação do rival da terceira prova doméstica.

No final, ainda no relvado, Mourinho pediu desculpa aos adeptos pela pesada derrota do fim-de-semana diante do Chelsea e já na “flash interview” após o jogo sublinhou a importância do “resultado numa competição a eliminar”, prestando a sua homenagem aos adeptos dos “red Devils”:

“Os adeptos foram maravilhosos. Nunca vi na vida algo como isto na minha carreira. É incrível o amor que esta gente tem pelo clube. Isso é maior do que os resultados, do que o sucesso, do que os troféus... É amor verdadeiro”.

TODOS OS DUELOS ENTRE JOSÉ MOURINHO E PEP GUARDIOLA:

Mourinho (Inter) vs. Guardiola (Barcelona)

16/9/2009 Liga dos Campeões (fase grupos): Inter 0-0 Barcelona

24/11/2009 Liga dos Campeões (fase grupos): Barcelona 2-0 Inter

20/04/2010 Liga dos Campeões (meia-final): Inter 3-1 Barcelona

28/4/2010 Liga dos Campeões (meia-final): Barcelona 1-0 Inter

Mourinho (Real Madrid) vs. Guardiola (Barcelona)

29/11/2010 Liga (13.ª jornada): Barcelona 5-0 Real Madrid

16/4/2011 Liga (32.ª jornada): Real Madrid 1-1 Barcelona

20/4/2011 Taça do Rei (final): Barcelona 0-1 Real Madrid

27/4/2011 Liga dos Campeões (meia-final): Real Madrid 0-2 Barcelona

03/5/2011 Liga dos Campeões (meia-final): Barcelona 1-1 Real Madrid

14/8/2011 Supertaça de Espanha (1.ª mão): Real Madrid 2-2 Barcelona

17/8/2011 Supertaça de Espanha (2.ª mão): Barcelona 3-2 Real Madrid

10/12/2011 Liga (16.ª jornada): Real Madrid 1-3 Barcelona

18/1/2012 Taça do Rei (quartos-de-final): Real Madrid 1-2 Barcelona

21/4/2012 Liga (35.ª jornada): Barcelona 1-2 Real Madrid

25/5/2012 Taça do Rei (quartos-de-final): Barcelona 2-2 Real Madrid

Mourinho (Chelsea) vs. Guardiola (Bayern Munique)

30/8/2013 Supertaça Europeia (final): Chelsea 2-2 (4-5 gp) Bayern

Mourinho (Man. United) vs. Guardiola (Man. City)

10/9/2016 Liga (4.ª jornada): Man. United 1-2 Man. City

26/10/2016 Taça da Liga (4.ª eliminatória): Man. United 1-0 Man. City