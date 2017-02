LIGA EUROPEIAS DE FUTEBOL: Jogo aliciante na terra dos “Beatles”

O FIM-DE-SEMANA de futebol europeu começa em ritmo intenso, com Liverpool-Tottenham, na Inglaterra, passando por reencontros em Espanha e, claro, por uma Liga francesa com interesse redobrado esta época.

HOJE

Arsenal-Hull City (14.30 h)

Depois de ganhar ao Liverpool e empatar em Old Trafford, o Hull City encerra no “Emirates” uma série de fogo de jogos com os grandes. Já ninguém desvaloriza a equipa do técnico português Marco Silva, depois das proezas recentes. Ele que, aliás, já venceu em casa do Arsenal para a Liga dos Campeões, quando treinava o Olympiakos. Um bom resultado não só fecharia esta ronda de grandes jogos com um incrível saldo positivo (só perdeu com o Chelsea) como daria mais um valente fôlego ao Hull na fuga à descida.

Ingolstadt-Bayern Munique (16.30h)

Óbvio favorito o Bayern nesta visita ao penúltimo classificado da Bundesliga, quando já leva uma vantagem de quatro pontos na liderança da Bundesliga. O RB Leipzig, segundo classificado, joga à mesma hora frente ao Hamburgo, tal como o Borussia Dortmund, quarto, que visita o “lanterna vermelha” Darmstadt.

Manchester United-Watford (17.00h)

O Watford foi uma das equipas que venceu o Manchester United no medíocre arranque de época dos “red devils”, mas as coisas têm sido diferentes agora para a equipa de José Mourinho. Com duelos difíceis para as equipas acima, o United procura uma vitória que lhe permita entrar na zona Europa.

Alavés-Barcelona (17.15h)

O Alavés entra em campo depois da enorme proeza que foi o apuramento para a final da Taça do Rei, numa espécie de ensaio para a final: será mesmo o Barça o adversário da decisão. A equipa basca está a fazer um campeonato tranquilo, nesta altura ocupa o 12.º lugar, sem derrotas nos últimos três jogos. O Barça, que a meio da semana afastou o At. Madrid na Taça, segue na perseguição ao Real Madrid, a um ponto de distância mas com dois jogos em atraso.

Liverpool-Tottenham (19.30h)

Não há jornada em Inglaterra sem um clássico, cá está ele. Um Liverpool a atravessar uma fase penosa frente ao segundo classificado da “Premier League”, que ainda assim já tem o líder Chelsea a nove pontos. Não era o jogo que Jurgen Klopp desejaria nesta altura, mas por outro lado um bom resultado frente a um rival directo podia ser um excelente ponto de viragem para os “reds”.

Mónaco-Metz (21.00h)

O líder entra de novo em campo, depois de uma ronda de campeonato a meio da semana. Um calendário intenso que o Mónaco tem gerido com brilhantismo, num campeonato que está ainda muito aberto. Para já são três os pontos de vantagem sobre o duo de perseguidores, PSG e Nice.

Osasuna-Real Madrid (21.45h)

A ver se desta o Real joga, depois de na semana passada ter visto o jogo com o Celta Vigo adiado por causa do mau tempo, abrindo um complicado problema de calendário para gerir. Na visita ao último classificado da Liga espanhola, Cristiano Ronaldo e companhia são obviamente favoritos.

AMANHÃ

Burnley-Chelsea (15.30h)

O líder da “Premier League” visita um Burnley que está a fazer um campeonato assente basicamente nos resultados em casa. Apenas perdeu um ponto no seu estádio, ao todo 28 ganhos numa equipa que tem 29 pontos. O único que conseguiu fora de casa foi curiosamente na visita ao Manchester United, em Outubro.

Cagliari-Juventus (21.45h)

O Cagliari joga frente à “vecchia signora”, que já leva uma almofada de sete pontos na liderança da Serie A.

At. Madrid-Celta Vigo (21.45h)

A ronda 22 da Liga espanhola reserva um duelo entre os vencedores das meias-finais da Taça do Rei e outro entre os derrotados, Atlético e Celta. A equipa de Diego Simeone tenta não perder mais terreno na Liga espanhola, quando está a quatro pontos do Sevilha, no terceiro lugar.

SEGUNDA-FEIRA

Lázio-Milan (21.45h)

Um clássico com muito em jogo. A Lázio está na quarta posição, com quatro pontos de vantagem sobre o Milan, ambos ainda a olhar para cima, pelo menos para os lugares de Liga dos Campeões.

Bournemouth-Manchester City (22.00h)

Depois da vitória sobre o apito frente ao Swansea na semana passada, é um City em recuperação, que quando entrar em campo já saberá se pode capitalizar os duelos duros dos rivais. A um ponto do Tottenham, no segundo lugar, e a 10 do líder Chelsea, mais um teste à equipa de Pep Guardiola, ainda incapaz de recuperar a solidez que se lhe viu no início da época.