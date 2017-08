AFROBASKET MALI-2017 : Moçambique enfrenta RD Congo esta tarde

A SELECÇÃO Nacional de basquetebol sénior feminino mede forças esta tarde com a sua congénere da República Democrática do Congo, em partida da quarta jornada do Grupo B, do Afrobasket que decorre em Bamako, no Mali.

O embate está marcado para as 17:00 horas, sendo de capital importância para o combinado nacional que precisa de vencer, a todo o custo, para minimizar o efeito das derrotas nas duas primeiras rondas.

Moçambique entra para esta partida galvanizado, depois de bater a Guiné-Conakry no domingo. Ontem foi dia sabático que certamente Nasir Salé aproveitou para aperfeiçoar alguns processos e corrigir algumas falhas detectadas nos dois primeiros jogos contra a Nigéria e Senegal (derrotas).

Sem grande tradição no basquetebol, o Congo é um adversário acessível para Moçambique.

Entretanto, para além deste embate teremos ainda no Grupo B, os jogos entre Egipto e Senegal, e Guiné Conakry-Nigéria. Pelo Grupo A, a Tunísia enfrenta os Camarões, o Mali bate-se com a República Centro Africana, e a Costa do Marfim terá pela frente a poderosa Angola.

Os quatro primeiros classificados de cada grupo passam para os quartos-de-final. Os dois últimos ficam desde logo eliminados.

O Afrobasket prolonga-se até domingo. Senegal é campeão em título, sendo um dos principais candidatos a levar novamente o troféu.