MOÇAMBOLA/2016: Duelo “locomotiva” no Chiveve

A VIGÉSIMA terceira ronda do Moçambola será marcada pelo embate entre os Ferroviários da Beira e de Maputo no Chiveve, domingo, a partir das 15.00 horas, naquela que se espera batalha louca pelo segundo lugar, com o comando na mira.

O embate ganha ainda mais destaque, se se tiver em conta que ambos contundentes partilham o segundo lugar com 39 pontos, com menos seis que a líder União Desportiva do Songo. Quer para a turma do Chiveve, quer para a da capital do país, a margem de erro é mínima. Aliás, uma derrota para qualquer das equipas pode significar o adeus à corrida pelo título, sobretudo se os “hidroelétricos” vencerem.

Portanto, no Chiveve apenas os três pontos interessarão aos contendores, numa altura em que o Moçambola caminha a passos largos para o fim. Não menos importante é a recepção ao Chingale pela UD Songo, naquele que é o “derby” de Tete. Para os “hidroeléctricos”, a palavra de ordem é vencer, mas os “canarinhos” devem estar bem precavidos, tendo em conta a sua posição incómoda na tabela classificativa.

O Costa do Sol recebe o Ferroviário de Nampula, uma das quatro equipas que ainda pode chegar ao título. Avaliando com base no que tem vindo a ser a campanha das duas formações, a equipa comandada por Arnaldo Salvado é favorita aos três pontos, não obstante um relativo crescimento dos “canarinhos” nas últimas rondas.

O Maxaquene defronta o Estrela Vermelha, numa fase de menor fulgor para ambos os conjuntos. A meio de semana os “tricolores” conseguiram um empate milagroso frente ao Ferroviário de Nampula e os “alaranjados” perderam na recepção ao Ferroviário de Nacala.

A Liga Desportiva de Maputo recebe a aguerrida equipa do Desportivo de Nacala. O Desportivo do Niassa bate-se com Chibuto em Lichinga, num embate entre duas equipas do mesmo “campeonato”.

O 1.º de Maio de Quelimane mede forças com o ENH FC de Vilankulo. O aflito Desportivo de Maputo desloca-se a Nacala, onde vai se bater com o Ferroviário local. Pressão altíssima para os “alvi-negros”, que estão cada vez mais perto de descer de divisão, ocupando nesta momento o último lugar.

Todos os jogos têm lugar domingo a partir das 15.00 horas.

MOÇAMBOLA PASSA A SER NA STV NOTÍCIAS

OS jogos do Moçambola passarão a ser transmitidos na ZAP, através do canal STV Notícias, à luz de um acordo assinado ontem entre a Liga Moçambicana de Futebol (LMF) e aquela empresa de telecomunicações (distribuição de sinal televisivo via satélite).

O acordo em alusão terá a duração de uma época e meia e terá efeitos a partir da 24.ª jornada, dia 10 de Setembro próximo, sendo que serão transmitidos dois a três jogos por ronda, segundo anunciou o director da ZAP-Moçambique, Marcus Araújo. Sublinhe-se que o primeiro jogo a ser transmitido será o Ferroviário de Maputo-União Desportiva do Songo.

Apesar de os direitos de transmissão serem cedidos à STV Notícias, o dirigente da ZAP assegurou que a Televisão de Moçambique passará a transmitir um jogo por jornada, à semelhança do que acontece em Portugal, onde o canal público RTP transmite um desafio por semana e o grosso dos encontros são difundidos pela SporTV, canal desportivo que tem os direitos de transmissão.

De acordo com Marcus Araújo, uma equipa da África do Sul irá assegurar, numa primeira fase, durante sete a oito semanas, a transmissão dos jogos, até que os membros da televisão indicada para transmitir os jogos estejam capacitados para o fazer.

Na sua intervenção, o presidente da LMF, Ananias Couana, disse que este acordo resulta de longos encontros entre a entidade que gere o Moçambola e a ZAP e que vem num bom momento, visto que o futebol nacional passará a ter maior visibilidade.

“O Moçambola passará a ser visto dentro e fora do país e a nossa esperança é que traga maior visibilidade à prova rainha do futebol nacional”, afirmou.

Marcus Araújo comungou da mesma ideia quanto à visibilidade. “Com este projecto o Moçambola terá outra dimensão em termos de visibilidade, pois as transmissões serão feitas para o exterior do país e com uma maior abrangência. Esperamos que este casamento perdure para sempre”, disse, ajuntando que a aposta foi boa, pois é de opinião que o futebol moçambicano tem qualidade.

CHINGALE DEIXA ZONA DE DESPROMOÇÃO

O CHINGALE saiu da zona de despromoção, ao vencer quarta-feira o Ferroviário da Beira por 1-0 e beneficiar do empate do 1.º de Maio frente ao Desportivo de Maputo, em jogos da 22.ª jornada. A turma de Tete passou da 14.ª para a 12.ª posição em troca com o 1.º de Maio.

O único golo dos tetenses foi marcado por Samuel aos 48 minutos, portanto logo no início da segunda parte. A vantagem da turma da casa justificava-se de algum modo, visto que na primeira parte tinha criado oportunidades para marcar, tendo claudicado na finalização, com o avançado Nuro a ser o mais perdulário.

O Ferroviário correu atrás do prejuízo, mas foi incapaz de empatar a partida. Aliás, foi o Chingale no momento final a ficar perto do 2-0. Samuel viu o golo ser tirado por Cufa a escassos centímetros da linha.

Nota para a lesão grave de Thomas, que teve mesmo de ser transportado para o hospital, após ter ficado seis minutos estatelado no recinto de jogo.

A arbitragem de Felisberto José esteve bem e não influenciou no resultado.

FICHA TÉCNICA

CHINGALE:Dauda; Jonas, Antoninho, Henry e Nuno; Mário, Gabito, Marlon e Mohomed; Joseph e Samuel.

FER. BEIRA: Soarito; Hagy, Amorim, Cufa e Edson; Thomas, Fabrice, Dayo e Maninho; Babo e Nelito.

DISCIPLINA: Amarelo para Cantanzi e Mário, ambos do Chingale

BERNARDO CARLOS