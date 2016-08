MOÇAMBOLA/2016: “Derby” de Tete joga-se em casa do líder

A TARDE de amanhã na província de Tete será uma daquelas em que os adeptos do desporto-rei naquela região gostariam que se repetissem sempre, pois frente-a-frente estarão as duas melhores formações, União Desportiva do Songo e Chingale, naquele que é um dos desafios mais aguardados da 23.ª jornada do Moçambola.

O “derby” de Tete pode ser olhado em dois prismas, já que por um lado a UD do Songo, líder isolada, joga a pensar em segurar a vantagem pontual de seis pontos que tem em relação aos Ferroviários da Beira e de Nampula, e por outro o Chingale pretende vencer para não cair para a zona de despromoção. Portanto, em campo estarão dois conjuntos com objectivos distintos e a darem o máximo para manterem intactas as metas que se propõem atingir.

Nesta ronda a turma do Songo sabe que ao vencer ganhará de certeza pontos a um dos seus principais concorrentes. É que os Ferroviários da Beira e de Maputo jogam entre si e um deles ou mesmo os dois vão perder pontos, pelo que esta é uma ronda em que os treinados de Artur Semedo podem literalmente ganhá-los em dois campos. O choque de “locomotivas” no “Chiveve” será, por isso, seguido com particular atenção.

No campo do Costa do Sol a equipa da casa recebe um Ferroviário de Nampula com aspirações fortes quanto à conquista do seu segundo título. Recorde-se que em 2004 os nampulenses foram campeões e guardam esse sonho, contudo terão pela frente os “canarinhos”, um adversário de respeito, embora actualmente esteja distante da forma doutros tempos.

Ainda na capital do país haverá um confronto dos mais tradicionais do futebol nacional entre o Maxaquene e o Estrela Vermelha, enquanto na Matola a Liga Desportiva bate-se com o Desportivo de Nacala.

Os aflitos Desportivos de Maputo e do Niassa, quase condenados à despromoção, defrontam o Ferroviário de Nacala e Clube do Chibuto, respectivamente.

Em Quelimane o 1.º de Maio recebe o ENH de Vilankulo. Os quelimanenses também precisam de pontuar para assegurarem a manutenção, enquanto os “hidrocarbonetos” estão em situação tranquila.