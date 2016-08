“OPERAÇÃO” MAURÍCIAS: Abel Xavier convoca quase todo “batalhão”

O SELECCIONADOR nacional de futebol, Abel Xavier, convocou 24 jogadores para o início, na próxima terça-feira, dos trabalhos de preparação com vista ao jogo contra as Maurícias, a 3 de Setembro, a contar para a sexta jornada (última) do Grupo “H” de acesso ao CAN-2017.

O técnico dos “Mambas” convocou quase todo “batalhão”, ou seja, alguns dos melhores jogadores que actuam no campeonato interno, o Moçambola, e quase todos que jogam fora de portas para a concentração, a partir da segunda-feira, numa das instâncias hoteleiras da cidade de Maputo.

Os “Mambas”, com quatro pontos, partem para este jogo com o objectivo de conquistar o segundo lugar, agora partilhado pelo Ruanda e Maurícias, ambos com seis. Para o efeito, o combinado nacional deverá vencer as Maurícias e esperar que o Ruanda tenha um resultado desfavorável diante do Gana, seu adversário da ronda.

Da nata de jogadores que actuam no estrangeiro destaque vai para o “capitão” e maestro da Selecção Nacional, Dominguez, no Bidvest Wits da África do Sul, o “central” Mexer, no Rennes da França, Reinildo, Benfica de Portugal, Jumisse, 1.º de Agosto de Angola.

Internamente, dominam a lista de convocatória a União Desportiva do Songo e o Ferroviário de Nampula, ambos com três jogadores, seguidos do Ferroviário do Maputo, Maxaquene e Liga Desportiva de Maputo, com dois cada.

EIS A LISTA DE CONVOCADOS

União Desportiva do Songo: Cremildo, Kambala e Luís Miquissone; Ferroviário de Nampula: Pinto, Salomão e Raúl; Ferroviário de Maputo: Jeitoso e Gito; Maxaquene: Guirrugo e Bruno; Liga Desportiva de Maputo: Sonito e Elias; Costa do Sol: Nelson: Ferroviário da Beira: Gildo; Estrela Vermelha de Maputo: Lóló.

Bidvest Witts da África do Sul: Dominguez; Rennes da França: Mexer; Benfica de Portugal: Reinildo; 1.º de Agosto de Angola: Jumisse; Santa Clara de Portugal: Reginaldo; Nacional da Madeira de Portugal: Witiness e Bhéu; Atlanta da Itália: Faisal Bangal; Fortuna da Alemanha: Boné